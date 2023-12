PARIS, 18 décembre (Reuters) - La cotation de l'action Casino était suspendue lundi à la demande de la société et dans l'attente d'un communiqué, a fait savoir l'opérateur boursier Euronext.

En grandes difficultés financières, Casino est actuellement en procédure de sauvegarde afin de mettre en oeuvre une restructuration de sa lourde dette.

Le groupe de distribution, qui doit être repris l'an prochain par une nouvelle équipe de direction menée par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, a émis deux avertissements sur ses bénéfices au cours des derniers mois en raison de l'aggravation de la situation dans ses hypermarchés.

Le mois dernier, Casino a confirmé avoir reçu des marques d'intérêts préliminaires en vue de l'acquisition de magasins du périmètre hypermarché et supermarché, sans toutefois préciser les acquéreurs ni le nombre de magasins que l'entreprise envisage de vendre.

Auchan et Intermarché ont fait une offre conjointe pour tous les magasins que Casino cherche à vendre pour se procurer des liquidités, tandis que Leclerc et le discounter allemand Lidl figurent également parmi les candidats potentiels, ont indiqué des sources.

Les acquéreurs potentiels devaient transformer leurs offres indicatives ou leurs manifestations d'intérêt en offres fermes à partir du 8 décembre et plusieurs d'entre eux l'ont fait, avait indiqué la semaine dernière une source proche du dossier.

L'action Casino a chuté de plus de 91% cette année et évolue sur un plus bas historique, à 0,7830 euro. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)