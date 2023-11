La valeur du jour à Paris Casino : la vente supplémentaire de magasins à l'étude

Casino cède 0,55% à 0,73 euro. Le distributeur stéphanois, en chute de 93% depuis le début de l'année, a indiqué ce lundi dans un communiqué avoir "reçu des marques d'intérêt préliminaires en vue de l'acquisition de magasins de périmètre hypermarché et supermarché", en écho à un article paru dans "Les Echos". Ces marques d’intérêts seront analysées par le groupe Casino et le consortium (EP Equity Investment III, Fimalac et Trinity Investments Designated Activity Company) dans les prochaines semaines. Le groupe " tiendra le marché informé d'éventuels développements significatifs à ce sujet".



A fin 2022, Casino comptait en France 77 hypermarchés et 474 supermarchés sous l'enseigne verte fondée à Saint-Etienne il y a 125 ans.



La semaine dernière, Casino avait de nouveau réduit sa prévision d'Ebitda pour la France en 2023. Au vu des résultats du troisième trimestre et des tendances observées à date au quatrième trimestre, le groupe estime que son Ebitda 2023 après loyers serait compris entre -140 millions d'euros et -78 millions d'euros en fonction de la bonne réalisation des plans d'actions. Il était auparavant attendu à moins de 100 millions d'euros. Fin octobre, le distributeur avait déjà lancé un avertissement. Sa prévision de juillet s'élevait à 214 millions d'euros.



Le groupe Casino a par ailleurs annoncé ce lundi l'acquisition auprès de GPA de la société CBD Luxembourg Holding, laquelle détient indirectement 34,0% du capital de Cnova. La transaction aura pour effet de porter la participation de Casino dans Cnova, directement et au travers de filiales intégralement contrôlées, à 98,8%.



Le prix d'acquisition a été fixé à 10 millions d'euros, dont 80% à payer lors de la réalisation de la transaction, prévue d'ici le 30 novembre 2023, et 20% à payer au plus tard le 30 juin 2024.