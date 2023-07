(Alliance News) - Les actions de Caspian Sunrise PLC ont augmenté de 60 % tôt vendredi à Londres, après que la société ait publié ses résultats pour 2022, ce qui a permis à l'action de reprendre sa place sur l'AIM.

La société d'exploration et de production de pétrole et de gaz axée sur le Kazakhstan a enregistré un bénéfice avant impôt de 12,3 millions de dollars en 2022, contre une perte de 4,8 millions de dollars en 2021, les recettes ayant presque doublé, passant de 25,0 millions de dollars à 42,9 millions de dollars.

Caspian a déclaré que le bénéfice avant impôt et les recettes constituaient de nouveaux records pour l'entreprise. Au 31 décembre, elle disposait de 3,7 millions d'USD de liquidités, contre seulement 400 000 USD un an plus tôt.

Caspian a déclaré que la production totale était de 792 284 barils en 2022, soit une augmentation de 48 % par rapport aux 533 857 barils produits en 2021. Les réserves sont restées pratiquement stables. Les réserves P1 s'élevaient à 14,3 millions de barils au 31 décembre, en baisse par rapport aux 15,1 millions de l'année précédente. Les réserves P2 s'élevaient à 25,5 millions de barils, contre 26,3 millions l'année précédente.

La production s'élève actuellement à 2 000 barils de pétrole par jour, selon Caspian.

Les actions étaient suspendues depuis lundi, après que Caspian a manqué le délai de six mois imposé par le marché AIM pour la publication de ses résultats annuels.

L'action était en hausse de 60 %, à 4,40 pence, au début de la journée de vendredi. Elle avait chuté de 26 % vendredi dernier, la société ayant suspendu le versement de ses futurs dividendes et prévenu que l'invasion de l'Ukraine par la Russie continuait à peser sur ses revenus. Cette situation est due à d'importantes réductions sur le pétrole vendu via le réseau d'oléoducs russe, en raison des sanctions.

Vendredi, Caspian a confirmé qu'elle suspendait le versement des dividendes, qui n'avait commencé qu'en novembre de l'année dernière.

"En l'absence de tout signe de fin de l'impact négatif de la guerre en Ukraine, nous devons baser notre politique de dividende sur ce que le groupe peut raisonnablement se permettre de payer sans nuire matériellement à notre objectif principal d'accroître la valeur actionnariale par le développement continu de nos actifs pétroliers et gaziers", a expliqué Caspian.

"Par conséquent, le conseil d'administration a décidé, à contrecœur, de suspendre les paiements de dividendes pour le reste de l'année jusqu'à ce que nous ayons augmenté la production avec la reprise de la production des puits peu profonds 141 et 142 de MJF ou le démarrage de la production du puits profond 802, ou jusqu'à ce que nous ayons reçu le produit de la vente conditionnelle de 50 % du Caspian Explorer".

Le Caspian Explorer est un navire de forage spécialement conçu pour opérer dans les eaux peu profondes du nord de la mer Caspienne. Il a été construit en 2010 et 2011 et a commencé à opérer en 2012. Caspian Sunrise l'avait acheté pour 3,7 millions USD et a accepté le mois dernier de vendre une participation de 50 % dans le navire pour 22,5 millions USD.

