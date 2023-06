Caspian Sunrise vend 50% du Caspian Explorer ; le puits est touché par les sanctions

(Alliance News) - Caspian Sunrise a déclaré lundi avoir vendu 50 % du Caspian Explorer à Stepping Stone Investments Ltd.

La société d'exploration et de production de pétrole et de gaz axée sur le Kazakhstan a déclaré avoir vendu 50 % des actions de la société Prosperity Petroleum FZE, immatriculée aux Émirats arabes unis, une société holding de la société KC Caspian Explorer LLP, immatriculée au Kazakhstan, qui possède le navire de forage Caspian Explorer.

La vente s'est faite pour un montant de 22,5 millions USD.

Dans le même temps, la société a déclaré que les travaux sur son puits profond 802 sur la structure Yelemes Deep au Kazakhstan ont été suspendus en raison des sanctions imposées à la Russie et qu'ils doivent désormais être approvisionnés via la Chine "avec des temps utiles beaucoup plus longs".

Elle a ajouté que le puits profond 803, également sur la structure Yelemes Deep, devrait être foré au cours du troisième trimestre 2023.

Les actions de Caspian Sunrise ont chuté de 6,9 % à 5,12 pence chacune lundi matin à Londres.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.