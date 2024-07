Caspian Sunrise plc est une société d'exploration et de production de pétrole et de gaz basée au Royaume-Uni. La société possède et exploite le Caspian Explorer, un navire de forage spécialement conçu pour opérer dans les eaux peu profondes du nord de la mer Caspienne. La société possède également sa propre société de forage, qui travaille parfois sur des projets. La société exerce ses activités dans quatre secteurs : Actifs pétroliers et gaziers, Services de forage par CTS, Services de forage par Caspian Explorer, et Activités de l'entreprise. Le segment des actifs pétroliers et gaziers est engagé dans l'exploration et la production de pétrole. Le segment des services de forage de CTS comprend les services de forage à terre au Kazakhstan fournis par CTS LLP. Les services de forage du Caspian Explorer comprennent les services de forage en mer fournis par le Caspian Explorer, et les dépenses allouées par l'entreprise comprennent les dépenses allouées par l'entreprise. Les filiales de la société comprennent notamment Eragon Petroleum Limited, Eragon Petroleum FZE, Prosperity Petroleum LTD, Ravninnoe BV et Roxi Petroleum Kazakhstan LLP.