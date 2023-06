Caspian Sunrise plc est une société d'exploration et de production de pétrole et de gaz basée au Royaume-Uni qui se concentre sur le Kazakhstan. La société détient une participation dans la zone du contrat BNG, située à l'ouest du Kazakhstan, à environ 40 kilomètres au sud-est de Tengiz, en bordure de l'oblast de Mangistau, qui couvre une superficie de plus de 1 561 kilomètres carrés, dont environ 1 376 kilomètres carrés bénéficient d'une couverture sismique tridimensionnelle (3D). Elle détient une participation dans 3A Best Group JSC (3A Best), une société kazakhe qui possède une zone contractuelle existante d'environ 1 347 kilomètres carrés située près de la ville portuaire d'Aktau, dans la mer Caspienne. Elle possède également le Caspian Explorer, un navire de forage spécialement conçu pour être utilisé dans les eaux peu profondes du nord de la mer Caspienne.