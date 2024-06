Cassava Sciences, Inc. est une société de biotechnologie spécialisée dans la maladie d'Alzheimer. La science de la société est basée sur la stabilisation, mais non l'élimination, d'une protéine critique dans le cerveau. La société concentre ses efforts de découverte et de développement de produits sur les troubles du système nerveux. Son principal médicament candidat, le simufilam, fait l'objet d'une évaluation clinique pour le traitement proposé de la démence liée à la maladie d'Alzheimer dans le cadre d'études cliniques de phase 3. La société a deux actifs biopharmaceutiques en cours de développement. Son principal produit thérapeutique candidat, le simufilam, est un traitement oral de la démence liée à la maladie d'Alzheimer. Son principal produit candidat de diagnostic expérimental, appelé SavaDx, est un moyen de détecter la présence de la maladie d'Alzheimer à partir d'un petit échantillon de sang. Le simufilam cible une forme altérée d'une protéine appelée filamine A dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. La société détient les droits sur ses médicaments et ses produits de diagnostic, ainsi que sur les technologies connexes, sans obligation de redevance à l'égard d'un tiers.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale