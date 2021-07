Cassiopea vise une rentabilité opérationnelle en 2021

Zurich (awp) - Toujours privé de produits commerciaux, le laboratoire transalpin coté sur SIX Cassiopea est resté déficitaire sur les six premiers mois de l'année. Le feu vert accordé par le régulateur aux Etats-Unis à la crème de clascotérone Winlevi pour le traitement topique de l'acné et la conclusion d'un partenariat de distribution au pays de l'oncle Sam et au Canada conclu fin juillet laissent toutefois augurer le franchissement du seuil de rentabilité opérationnelle dès l'exercice en cours.

La direction avance d'ores et déjà pour 2021 une fourchette de revenus de 37 à 39 millions d'euros, assortie d'un excédent d'exploitation de 24 à 28 millions. L'accord avec Sun comprend en effet un paiement initial de 45 millions de dollars, auxquels pourront s'ajouter jusqu'à 190 millions en fonction du franchissement de jalons prédéfinis, rappelle le laboratoire dermatologique dans son compte-rendu à mi-parcours jeudi.

Dans l'intervalle, la société de Lainate affiche sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires nul et inchangé, assorti d'une perte nette de 6,17 millions d'euros, contre un déficit de 5,32 millions un an plus tôt.

Fin juin, les réserves de liquidités et équivalents recelaient encore 1,80 million d'euros, contre 2,65 millions.

La commercialisation du Winlevi contre l'acné doit débuter au quatrième trimestre. D'ici là, l'émanation de Cosmo prévoit encore de publier les résultats d'une étude clinique intermédiaire sur le clascotérone, dans l'indication contre l'alopécie androgénétique chez la femme.

jh/al