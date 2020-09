CAST : 1er semestre 2020 - Acces direct 0 16/09/2020 | 12:59 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires CAST SA COMPTES CONSOLIDES 30 JUIN 2020 Cast - comptes semestriels 2020 SOMMAIRE 1 - Rapport d'activité au 30 juin 2020 2 - Comptes Consolidés intermédiaires au 30 juin 2020 ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE ETAT DU RESULTAT GLOBAL ETAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES AU 30 JUIN 2020 3 - Attestation du rapport financier semestriel 4 - Rapport des commissaires aux comptes 2 Cast - comptes semestriels 2020 1 - RAPPORT D'ACTIVITE DU GROUPE CHIFFRES CLES : GROUPE CAST CONSOLIDE 30 juin 2020 30 juin 2019 Chiffre d'affaires consolidé 19 982 18 836 Résultat opérationnel consolidé (69) (3 413) Résultat financier (252) (295) Résultat net consolidé part du groupe (553) (3 837) CHIFFRE D'AFFAIRES & RESULTATS CONSOLIDES DE CAST AU 30 JUIN 2020 REPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET RESULTAT OPERATIONNEL CONSOLIDE ZONE GEOGRAPHIQUE (Montants en milliers d'euros) Juin 2020 France Etats-Unis Benelux UK Italie Suisse Allemagne Espagne Inde Chine Total Chiffre d'affaires 3 506 12 299 428 173 1249 365 512 1406 44 19 982 Charges opérationnelles (4 467) (10 501) (532) (524) (1415) 1 (632) (617) (1062) (303) (20 050) Résultat opérationnel (960) 1 798 (104) (351) (165) 1 (268) (105) 344 (259) (69) Juin 2019 France Etats-Unis Benelux UK Italie Suisse Allemagne Espagne Inde Chine Total Chiffre d'affaires 3 224 11629 309 254 1674 270 414 907 153 18 836 Charges opérationnelles (5 100) (11784) (447) (649) (1678) (6) (606) (525) (1082) (373) (22 249) Résultat opérationnel (1 876) (155) (137) (395) (3) (6) (336) (111) (175) (219) (3 413) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT Sur la période, le résultat opérationnel est en forte amélioration de +3.3 millions d'euros. Cette variation s'explique par l'accroissement du chiffre d'affaires de +1.1 million et par une baisse générale des frais opérationnels (baisse des frais de déplacements ; diminution des charges externes dont particulièrement des frais marketing ; report des embauches) liée aux mesures prises pour faire face à la crise Covid-19 . RESULTAT FINANCIER CONSOLIDE Le résultat financier est de -252 milliers d'euros. Le cout de l'endettement financier est principalement expliqué par les couts du financement des contrats factoring. Le cout du financement des dettes sur droits d'utilisation est de 22 milliers d'euros dans le cadre de la Covid-19 sur la période. Le résultat de change pèse pour -183 milliers d'euros en légère augmentation par rapport à la même période 2019. RESULTAT NET CONSOLIDE Le résultat net part du Groupe s'établit à -0.6 million d'euros en amélioration pour les raisons évoquées ci- avant. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT Selon la norme IAS 38 « Immobilisations incorporelles », les frais de recherche sont comptabilisés en charges dans l'exercice au cours duquel ils sont encourus. Les frais de développement sont obligatoirement immobilisés comme des actifs incorporels dès que la société peut notamment démontrer : la faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service ou de sa vente;

son intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de la mettre en service ou de la vendre ;

sa capacité à mettre en service ou à vendre l'immobilisation incorporelle;

la façon dont l'immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs probables;

la disponibilité de ressources techniques, financières et autres, appropriées pour achever le développement et mettre en service ou vendre l'immobilisation incorporelle. 3 Cast - comptes semestriels 2020 Les autres frais de développement et d'études sont enregistrés en charges dans l'exercice au cours duquel ils sont encourus. Au premier semestre l'analyse des projets n'a pas permis d'identifier de projets respectant l'ensemble des critères listés ci avant. Par conséquent les coûts engagés sur les projets de R&D sont restés comptabilisés en charge. STRUCTURE FINANCIERE ET TRESORERIE La structure financière du Groupe CAST se caractérise au 30 juin 2020 par des capitaux propres de +4.6 millions d'euros et un endettement bancaire total de 5.3 millions d'euros. Les emprunts levés dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19 de 5 millions d'euros entre Cast SA (4millions d'euros) et Cast US (1 million d'euros) sont classés en emprunts court terme à rembourser en 2021 pour le premier et 2022 pour le second. Le Groupe avait mis en place au deuxième semestre 2019 des contrats de factoring dans la plupart des zones géographiques. Au 30 juin 2020, le Groupe n'a pas de dette de financement avec les sociétés de factoring mais conserve les contrats actifs. Les flux de trésorerie générés par l'activité sont positifs de +6 millions d'euros. Le Groupe n'a en effet pas constaté de retard dans le recouvrement de ses créances. La trésorerie à fin juin s'établit à 11,7 millions d'euros contre 2,2 millions à fin décembre 2019. FACTEURS DE RISQUE ET LITIGES A la connaissance de la société et du groupe, aucun nouveau facteur de risque ou nouveau litige pris individuellement pouvant avoir une incidence sensible sur l'activité, les résultats, la situation financière et le patrimoine de la société et du Groupe n'a été recensé depuis la publication du dernier rapport financier. PARTIES LIEES Il n'y a eu aucune nouvelle opération avec les parties liées depuis la publication du dernier rapport financier. EVOLUTION DES ACTIVITES DU GROUPE ET PERSPECTIVES Le management de CAST est confiant pour le second semestre et maintient son objectif d'une année en croissance. FAITS MARQUANTS POSTERIEURS A LA CLOTURE Le Groupe ne signale aucun évènement postérieur à la clôture. Fait à Meudon Le 11 septembre 2020 Le Conseil d'Administration 4 Cast - comptes semestriels 2020 2 - Comptes Consolidés intermédiaires au 30 juin 2020 BILAN CONSOLIDE ACTIF - En milliers d'euros Note 30 juin 2020 31 dec 2019 (*) Immobilisations incorporelles 4 193 228 Immobilisations corporelles 4 413 463 Droits d'utilisation 6 3 298 3 931 Immobilisations financières 636 673 Impôts différés actifs 10 752 779 Total des actifs non courants 5 293 6 074 Créances clients 11 17 934 25 382 Autres actifs courants 11 2 900 3 079 Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 11 730 2 242 Total des actifs courants 32 564 30 703 TOTAL ACTIF 37 857 36 777 PASSIF - En milliers d'euros Note 30 juin 2020 31 dec 2019 (*) Capital social 7 7 158 7 158 Primes liées au capital 37 319 37 319 Réserves et résultat part du groupe (39 876) (39 123) Total capitaux propres 4 601 5 354 Dettes financières - Echéances supérieures à 12 mois 5 1 091 88 Passifs de loyers - Echéances supérieures à 12 mois 1 261 2 904 Impôts différés passif 0 Engagement de retraite 1 594 1 594 Passifs sur contrat - PCA non courants 106 752 Total dettes non courantes 4 052 5 338 Dettes fournisseurs 1 667 2 287 Dettes financières à court terme 5 4 223 1 685 Passifs de loyers - Echéances inférieures à 12 mois 2 286 1 307 Provisions courantes 190 40 Dettes fiscales et sociales 8 092 8 778 Passifs sur contrat - PCA courants 12 097 11 305 Autres Créditeurs 648 684 Total dettes courantes 29 203 26 086 TOTAL PASSIF 37 857 36 777 (*) Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la première fois au 1er janvier 2019. 5 Cast - comptes semestriels 2020 COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE En milliers d'euros Notes 30 juin 2020 30 juin 2019 Chiffre d'affaires 9 19 982 18 836 Frais de personnel (15 693) (16 396) Achats et Charges externes (2 978) (4 544) Impots et taxes (182) (242) Dotations nettes aux amortissements et provisions 12 (1 011) (1 070) Autres produits 0 4 Autres charges () (187) 0 Résultat opérationnel 9 (69) (3 413) Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 15 27 Coût de l'endettement financier Brut (83) (89) Coût de l'endettement financier Net (68) (62) Autres produits (+) et Charges financières (-) (184) (233) Résultat avant impôt (321) (3 708) Charges (-) produits (+) d'impôt sur le résultat (232) (129) Résultat net consolidé (553) (3 837) Résultat net part des minoritaires Résultat net part du Groupe (553) (3 837) Nombre moyen d'actions en circulation 17 896 842 17 798 208 Nombre d'actions en circulation et instruments de dilution 17 898 842 17 919 958 Résultat net par action (en euros) (0.03) (0.22) Résultat net dilué par action (en euros) (0.03) (0.22) Résultat Global (En milliers d'euros) Notes 30 juin 2020 30 juin 2019 Résultat net part du Groupe (553) (3 837) Ecarts de conversion (266) 153 Réévaluation des engagements de retraites net impôt (129) Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres net d'impôts (266) 24 Résultat Global net (819) (3 813) 6 Cast - comptes semestriels 2020 TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE en milliers d'euros 30 juin 2020 31 dec 2019 30 juin 2019 (*) (*) RESULTAT NET CONSOLIDE (553) (4 210) (3 837) Annulation des opérations sans impact trésorerie : Dotations nettes aux amortissements et provisions hors IFRS 377 338 1 070 Imposition différée et autres impôts 29 (647) 4 Stock-options et autres opérations non monétaires (77) (89) 82 MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT (224) (4 608) (2 681) Variation nette exploitation 5 752 (6 529) (4 039) Variation des créances d'exploitation 6 369 (7 235) (4 233) Variation des dettes d'exploitation (618) 706 194 Variation nette hors exploitation 438 2 281 (33) Variation des créances et dettes hors exploitation 264 831 (159) Charges et produits constatés d'avance 174 1 450 126 Variation du Besoin en Fonds de Roulement lié à l'activité 6 190 (4 248) (4 071) FLUX DE TRESORERIE NETS GENERES PAR L'ACTIVITE 5 966 (8 856) (6 753) Acquisitions d'immobilisations (y compris les coûts de développement) (92) (416) (113) Cessions d'immobilisations 22 38 6 FLUX DE TRESORERIE LIES A L'INVESTISSEMENT (70) (378) (107) Augmentation en capital reçue sur la période 157 Remboursements d'emprunts auprès des établissements crédit et factoring (1 443) (399) (143) Augmentation des emprunts auprès des établissements de crédit 4 985 1 443 Variation des concours bancaires courants (695) Rachats actions propres 9 3 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX FINANCEMENT 3 551 1 204 (838) Variation de cours des devises 17 117 (192) VARIATION DE TRESORERIE 9 464 (7 913) (7 889) TRESORERIE D'OUVERTURE 2 266 10 155 10 155 TRESORERIE DE CLÔTURE 11 730 2 242 2 266 (*) Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la première fois au 1er janvier 2019. 7 Cast - comptes semestriels 2020 VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES Primes liées Ecarts de Réserves et Total Montant en milliers d'euros Capital résultats Capitaux au Capital conversion consolidés Propres Capitaux propres au 31 déc 2018 7 118 37 202 (540) (34 106) 9 675 Première application IFRS 16 net impôt (**) (234) (234) Capitaux propres au 1er janvier 2019 (**) 7 118 37 202 (540) (34 340) 9 441 Augmentation de capital Plans d'option d'achats d'actions réservés aux salariés 82 82 Ecart actuariel sur engagements de retraites net (129) (129) Ecarts de conversion (*) 153 153 Résultat net de la période (3 837) (3 837) Actions propres Capitaux propres au 30 juin 2019 7 118 37 202 (387) (38 224) 5 710 Augmentation de capital 40 117 157 Plans d'option d'achats d'actions réservés aux salariés 7 7 Ecart actuariel sur engagements de retraites net (42) (42) Ecarts de conversion (*) (102) (102) Résultat net de la période (374) (374) Actions propres (3) (3) Capitaux propres au 1er janvier 2020 7 158 37 319 (489) (38 636) 5 353 Augmentation de capital Plans d'option d'achats d'actions réservés aux salariés 77 77 Ecart actuariel sur engagements de retraites net Ecarts de conversion (*) (266) (266) Résultat net de la période (553) (553) Actions propres (9) (9) Capitaux propres au 30 juin 2020 7 158 37 319 (755) (39 121) 4 601 Le Groupe constate en capitaux propres l'écart de conversion résultant de la variation de change relatif aux comptes courants intragroupes. Ces comptes courants sont considérés comme un investissement net de CAST dans ses filiales. La société présente un montant net entre les OCI et les réserves. Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la première fois respectivement au 1 er janvier 2019. Conformément aux méthodes de transitions retenues, l'information comparative n'a pas été retraitée 8 Cast - comptes semestriels 2020 ACTIVITE DU GROUPE ET FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE CAST SA est une société anonyme enregistrée au RCS de Nanterre dont le siège social est situé 3 rue Marcel Allégot 92190 Meudon. La société est cotée au département C d'Euronext Paris. La Société CAST SA a pour activité principale la conception, l'édition et la diffusion de logiciels. Elle a également pour activité le conseil et l'expertise technique dans le domaine des systèmes d'information professionnels. Faits marquants de la période La crise du Covid-19 a impacté l'organisation du Groupe dans toutes les zones géographiques. Le recours au télétravail a été généralisé et a permis une continuité d'exploitation de toutes les équipes. Le Groupe a sollicité des aides financières dans chaque état et a ainsi pu lever des lignes de crédit garanties en France et aux Etats-Unis pour un montant total de 5 millions d'euros. NOTES SUR LES COMPTES CONSOLIDES DU GROUPE NOTE 1 : DECLARATION DE CONFORMITE ET BASE DE PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS Les états financiers consolidés intermédiaires condensés du Groupe CAST au 30 juin 2020 intègrent les comptes de CAST SA et de ses filiales. Ils sont présentés en milliers d'euros sauf indication contraire. Ils ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 11 septembre 2020. Les états financiers consolidés intermédiaires condensés du Groupe au 30 juin 2020 ont été préparés conformément aux International Financial Reporting Standards (IFRS) tels qu'adoptés par l'Union Européenne, et en particulier à la norme IAS 34 : Etats Financiers Intermédiaires. Ils n'incluent pas toute l'information requise pour des états financiers annuels. L'information semestrielle doit donc être lue en liaison avec les comptes annuels de l'exercice clos du 31 décembre 2019. NOTE 2 : PRINCIPES COMPTABLES SIGNIFICATIFS Les principes comptables appliqués par le Groupe dans les états financiers consolidés intermédiaires condensés au 30 juin 2020 sont les mêmes que ceux qui ont été retenus pour les états financiers consolidés du Groupe au 31 décembre 2019. Les nouvelles normes IFRS, interprétations et amendements, tels qu'adoptés par l'Union européenne pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, ont été appliquées par la Société et n'ont pas entraîné de changement significatif sur les modalités d'évaluation des actifs, passifs, produits et charges. Les comptes semestriels sont présentés en milliers d'euros, sauf mention contraire. NOTE 3 : EVOLUTION DU PERIMETRE DE CONSOLIDATION Aucune évolution de périmètre n'a été apportée sur la période. 9 Cast - comptes semestriels 2020 NOTE 4 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES Les variations des immobilisations corporelles sont constituées des éléments suivants : 31/12/19 Augmentation Diminution Ecart de 30/06/20 conversion En milliers d'euros Valeur brutes Frais de Développement 18 868 18 868 Autres immobilisations incorporelles 1 049 3 -1 1 051 Total valeurs brutes 19 917 3 -1 19 919 Amortissements Frais de Developpement 18 868 18 868 Autres immobilisations incorporelles 821 36 857 Total amortissements 19 689 36 19 725 Valeurs nettes 228 -33 -1 193 31/12/19 Augmentation Diminution Ecart de En milliers d'euros conversion 30/06/20 Valeurs brutes Autres immobilisations corporelles 3 441 81 -28 3 494 Total valeurs brutes 3 441 81 -28 3 494 Amortissements Autres immobilisations corporelles 2 978 129 -26 3 081 Total amortissements 2 978 129 -26 3 081 Valeurs nettes 463 -48 -2 413 NOTE 5 : TRESORERIE ET DETTE FINANCIERE La trésorerie se décompose de la manière suivante : En milliers d'euros 30-Jun-20 31-Dec-19 30-Jun-19 Valeurs mobilières de placement 1 005 Intérêts courus sur VMP Disponibilités 10 725 2 242 2 266 Trésorerie et équivalents de trésorerie 11 730 2 242 2 266 Les dettes financières se décomposent de la manière suivante : En milliers d'Euro 31-Dec-19 Augm. Dimin. 30-Jun-20 Dettes financières auprès des établissements de crédit 19 (19) Dettes financières - Covid 19 5 003 5 003 Dettes financières diverses (*) 311 311 Dette de factoring et assimilés 1 443 (1 443) Dettes financières 1 772 4 984 (1 443) 5 314 (*) Les dettes financières diverses sont constituées de prêts BPI 10 Cast - comptes semestriels 2020 En milliers d'Euro A - 1 an à + 1 an Total Dettes financières auprès des établissements de crédit 4 000 1 003 5 003 Dettes financières diverses 223 88 311 Dette de factoring et assimilés - - Dettes financières 4 223 1 091 5 314 La société CAST SA a bénéficié d'un emprunt PGE d'un montant de 4 millions d'euros. La filiale Cast US a reçu parallèlement le financement de 1.2 millions de dollars pour le soutien à l'activité. NOTE 6 : DROITS D'UTILISATION ET PASSIFS DE LOYERS Valeur nette des droits d'utilisation au 1er janvier 2020 3 931 Acquisitions Cessions Dotations nettes (634) Ecarts de conversion 1 Valeurs nette des droits d'utilisation au 30 juin 2020 3 298 Passifs de loyers au 1er janvier 2020 4 211 Acquisitions Diminution (682) Ecarts de conversion 18 Passifs de loyers au 30 juin 2020 3 547 Aucune acquisition de contrat n'a été réalisé sur le premier semestre. NOTE 7 : CAPITAL 7.1 Variation de capital social et prime d'émission Aucun mouvement sur le capital sur la période. Capital Prime Nb actions social émission Total Au 31 décembre 2018 17 798 208 7 118 37 202 44 320 Augmentation de capital 98 634 40 117 157 Plan d'options et BSAR Au 31 décembre 2019 17 896 842 7 158 37 319 44 477 Augmentation de capital Plan d'options et BSAR Au 30 juin 2020 17 896 842 7 158 37 319 44 477 11 Cast - comptes semestriels 2020 7.2 Options sur actions Le Groupe a émis un plan d'options sur la période au 30avril 2020. Il a été évalué à partir d'un modèle d'évaluation d'options Black & Scholes. Les principales hypothèses du modèle ont été les suivantes pour le nouveau plan du semestre écoulé : Date du plan 30/04/20 Durée 10 ans Nombre d'options 111 000 Prix de souscription 2.04 Volatilité du cours retenue 40% Taux d'intérêt sans risque 0 Juste valeur des options 100 592 La charge d'amortissement des plans sur le premier semestre 2020 ressort à 77 milliers d'euros. NOTE 8 : SAISONNALITE Historiquement, le niveau des ventes, le résultat opérationnel et le résultat net du Groupe sont généralement plus élevés au quatrième trimestre, ainsi qu'il est généralement observé dans le secteur du logiciel. 12 Cast - comptes semestriels 2020 NOTE 9 : INFORMATION SECTORIELLE AU 30 JUIN 2020 Les secteurs opérationnels sont des composantes du Groupe pour lesquelles des informations financières isolées sont disponibles et dont les résultats opérationnels sont régulièrement examinés par la direction du Groupe, en vue d'évaluer leurs performances et de décider de l'affectation des ressources. Le Groupe opère sur un secteur opérationnel unique, la vente de solutions logicielles. Pour la période, la répartition du chiffre d'affaires et résultat opérationnel par zone géographique se présente de la manière suivante : (en milliers d'euros) Juin 2020 France Etats-Unis Benelux UK Italie Suisse Allemagne Espagne Inde Chine Total Chiffre d'affaires 3 506 12 299 428 173 1249 365 512 1406 44 19 982 Charges opérationnelles (4 467) (10 501) (532) (524) (1415) 1 (632) (617) (1062) (303) (20 050) Résultat opérationnel (960) 1 798 (104) (351) (165) 1 (268) (105) 344 (259) (69) Juin 2019 France Etats-Unis Benelux UK Italie Suisse Allemagne Espagne Inde Chine Total Chiffre d'affaires 3 224 11629 309 254 1674 270 414 907 153 18 836 Charges opérationnelles (5 100) (11784) (447) (649) (1678) (6) (606) (525) (1082) (373) (22 249) Résultat opérationnel (1 876) (155) (137) (395) (3) (6) (336) (111) (175) (219) (3 413) NOTE 10 : IMPOTS DIFFERES Les impôts différés à fin de période sont les suivants 30 juin 2020 31 décembre 2019 CAST CAST Cast Italie Cast US Autres Total CAST SA CAST Cast Italie Cast US Autres Total En milliers d'euros SA Belgique Belgique Impôt différé actif * Décalages temporaires - 360 2 028 - 360 2 022 * Provision pour retraite 1 594 1 594 * Déficits reportables - 130 - 130 * Ifrs 16 168 21 206 87 Total base : 1 762 130 360 2 049 1 800 130 360 2 109 Taux d'imposition : 28% 33% 28% 20% 28% 33% 28% 20% Impôt différé actif : 493 43 99 410 3 504 43 99 422 7 Impôt différé Passif * Provisons intragroupes déductibles (1 055) (1 055) Total base : (1 055) (1 055) Taux d'imposition : 28% 33% 28% 20% 28% 33% 28% 20% Impôt différé passif calculé (295) (295) Impôt différé passif calculé (295) (295) Impot différé Actif 198 43 99 410 3 752 209 43 99 422 7 779 Impot différé Passif Au 30 juin 2020, compte tenu des réalisations de l'année et des perspectives, le Groupe conserve les mêmes hypothèses arrêtées pour le 31 décembre 2019 sur l'ensemble des entités présentées ci avant. 13 Cast - comptes semestriels 2020 NOTE 11 : CLIENTS ET AUTRES DEBITEURS En milliers d'euros 30/06/20 31/12/19 30/06/19 Clients et comptes rattachés 18 557 25 933 21 795 Provisions pour créances douteuses -624 -551 -595 Créances clients nettes 17 934 25 382 21 200 Charges constatées d'avance 1 015 882 704 Autres créances 1 885 2 198 2 066 Total autres créances 2 900 3 079 2 770 Total créances et autres débiteurs 20 834 28 461 23 970 NOTE 12 : AMORTISSEMENT ET PROVISIONS En milliers d'euros Juin 2020 Juin 2019 Dotations amortissements (158) (167) Dotations amortissements droits d'utilisation (634) (693) Dotations provision risques et charges (150) (5) Dotations provisions clients et autres créances (258) (205) Dotations (1 200) (1 070) Reprises actif circulant 189 Reprises risques et charges Reprises 189 Dotations nettes (1 011) (1 070) NOTE 13: EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE Aucun évènement postérieur à la clôture n'est à signaler. 14 Cast - comptes semestriels 2020 3 - ATTESTATION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 3.1 Responsable du rapport financier semestriel Monsieur Vincent DELAROCHE, Président du Conseil d'Administration. 3.2 Attestation «J'atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés condensés sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes semestriels, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice ». Fait à Meudon, le 11 septembre 2020 15 Cast - comptes semestriels 2020 4 - RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE 2020 Aux Actionnaires CAST SA 3 Rue Marcel Allegot 92190 MEUDON En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, et en application de l'article L. 451-1-2 III du code monétaire et financier, nous avons procédé à : l'examen limité des comptes semestriels consolidés condensés de la société CAST SA, relatifs à la période du 1 er janvier au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

Aux Actionnaires CAST SA 3 Rue Marcel Allegot 92190 MEUDON En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, et en application de l'article L. 451-1-2 III du code monétaire et financier, nous avons procédé à : l'examen limité des comptes semestriels consolidés condensés de la société CAST SA, relatifs à la période du 1 er janvier au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. Ces comptes semestriels consolidés condensés ont été établis sous la responsabilité du conseil d'administration le 11 septembre 2020, sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au COVID-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. I - Conclusion sur les comptes Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives, obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés condensés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire. II - Vérification spécifique Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité établi le 11 septembre 2020 commentant les comptes semestriels consolidés condensés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés condensés. Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris, le 14 septembre 2020 Les commissaires aux comptes PricewaterhouseCoopers Audit RSM Paris Thierry Leroux Régine Stephan 16 Attachments Original document

