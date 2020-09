CAST : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Cast a dévoilé des comptes dans le rouge au premier semestre, mais en amélioration. Le spécialiste de la Software Intelligence a enregistré une perte nette de 0,6 million contre -3,8 millions d’euros, un an auparavant. Le résultat opérationnel est, lui, passé de -3,4 millions d’euros à -0,1 million d’euro. Il rappelle que le premier semestre est traditionnellement fortement déficitaire du fait de la saisonnalité des ventes.Cast a bénéficié de l'effet conjugué de ventes en croissance (+ 6% sur le semestre, et +12% sur le seul deuxième trimestre) et de charges opérationnelles en forte baisse (- 2,2 millions par rapport à 2019).Au 30 juin 2020, la trésorerie disponible était de 11,7 millions d'euros et la trésorerie nette de 6,4 millions d'euros . Le poste des créances clients s'élevait quant à lui à 17,9 millions d'euros.Si le contexte macroéconomique incertain invite à la prudence, l'objectif de Cast " reste donc plus que jamais de réaliser une année en croissance et profitable".