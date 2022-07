Cast Sa : CAST - Accélération du basculement vers un modèle récurrent

Accélération du basculement vers un modèle récurrent

Chiffre d'affaires en M€ 2022 2021 Variation % TCC* T1 8,83 8,98 -0,16 -1,7% T2 9,49 10,49 -1,00 -9,5% Cumul 18,32 19,47 -1,16 -5,9%

* Taux de change courant

Paris, le 26 juillet 2022 - 18h

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre est en dessous des attentes, en baisse de 9,5%, conséquence du basculement vers un modèle de revenu plus récurrent, lequel permettra de progressivement accélérer la croissance. Ainsi, le nombre de transactions annuelles, dont la valeur unitaire est par nature moindre, est en nette hausse, représentant 29% du volume d'affaires trimestriel.

Le second trimestre a été marqué par une bonne dynamique commerciale avec Google (Cloud) et par le renouvellement du contrat avec Microsoft Azure. Dans les deux cas, l'objectif est toujours d'identifier les applications stratégiques les plus aptes à basculer dans le cloud, puis d'accélérer et sécuriser les transformations techniques nécessaires à leur migration. Le plan de transformation effectué ces dernières années continue de porter ses fruits, avec comme principaux facteurs de succès l'amélioration du modèle d'accès au marché via des partenaires et la progression des ventes SaaS (49% de la valeur des transactions Logiciel, contre 30% l'année dernière sur la même période). Le focus sur les 4 principaux cas d'utilisation de la Software Intelligence reste le même : Cloud, M&A, risques légaux relatif à l'usage d'Open source, et meilleur compréhension et maîtrise des systèmes logiciels critiques. Autant de situations où la visibilité sur la structure interne des logiciels est impérative.

La croissance sur l'année pourrait être un peu plus faible que prévue, autour de 10%, profitable, mais serait alors compensée par une base plus élevée de chiffre d'affaires récurrent.

Les fondements pour une bonne exécution sont en place et la Software intelligence répond parfaitement à l'agenda et aux besoins du marché adressé.

Prochain rendez-vous :

Résultats du premier semestre, le 30 août avant bourse

CAST est le pionnier et le leader du marché de la Software Intelligence, et fourni un éclairage sur l'état structurel des actifs logiciels. La technologie CAST est reconnue comme « l'IRM pour les logiciels » la plus précise, qui fournit des informations exploitables sur la composition des logiciels, les architectures, les structures de bases de données, les failles critiques, les niveaux de qualité, les niveaux de préparation au cloud et les mesures d'effort de travail. La technologie de CAST est utilisée à l'échelle mondiale par des milliers de leaders du numérique tournés vers l'avenir pour prendre des décisions objectives, accélérer la modernisation de leurs systèmes et accroître la sécurité et la résilience des logiciels critiques.

