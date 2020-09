Cast Sa : CAST - Amélioration très significative des résultats semestriels 2020

Amélioration très significative des

résultats semestriels 2020

en M€ S1 2020 S1 2019 Variation Chiffre d'affaires 20,0 18,8 + 1,1 Résultat opérationnel - 0,1 - 3,4 + 3,3 Résultat financier - 0,3 - 0,3 + 0,0 Résultat Net - 0,6 - 3,8 + 3,3

Paris, le 14 septembre 2020

L'effet conjugué de ventes en croissance (+ 1,1 M€ et + 6% sur le semestre, et +12% sur le seul 2nd trimestre) et de charges opérationnelles en forte baisse (- 2,2 M€ par rapport à 2019) ont permis une très nette amélioration du résultat opérationnel, quasiment à l'équilibre sur les six premiers mois de l'année (- 0,1 M€) alors même que le premier semestre est traditionnellement fortement déficitaire (- 3,8 M€ en 2019), du fait de la saisonnalité des ventes.

Le portefeuille d'affaires est étoffé et bénéficie de la contribution croissante des accords de promotions et de ventes avec les grands systèmes intégrateurs, IBM Global Services en tête, les sociétés de management consulting, notamment le BCG, et les grands éditeurs de logiciels indépendants, tel Microsoft dans le cadre du partenariat Azure.

Au 30 juin 2020, la trésorerie disponible était de 11,7 M€ et la trésorerie nette de 6,4 M€. Le poste des créances clients s'élevait quant à lui à 17,9 M€.

Si le contexte macroéconomique incertain invite à la prudence, l'objectif reste donc plus que jamais de réaliser une année en croissance et profitable.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre, le 2 novembre 2020 après bourse

CAST est le pionnier et chef de file du marché de la Software Intelligence. Sa technologie d'analyse, de mesure et de cartographie du logiciel - produit d'un investissement de plus de 120 millions d'euros - permet à tous les acteurs de l'activité numérique de prendre des décisions éclairées, de piloter leurs équipes, de prévenir les risques logiciels, et de délivrer des applications robustes, fiables et sécurisées. Des centaines d'entreprises font confiance à CAST pour accroître la satisfaction de leurs clients et réduire coûts, délais et risques. Fondée en 1990, CAST est cotée sur Euronext et opère en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et en Chine.

Pour plus d'information : www.castsoftware.com.

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nW1wlZlmaZfJmmpyY52amZVonJdixGibm2bImJZtlJqdbJtoxphlbcqYZm9lnm5r

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/64995-cp_rs_2020_cast_vd.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews