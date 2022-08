Cast Sa : CAST - RESULTATS SEMESTRIELS - Retrait conjoncturel et situation financière solide

RESULTATS SEMESTRIELS

en M€ S1 2022 S1 2021 Variation Chiffre d'affaires 18,3 19,5 - 1,2 Résultat opérationnel - 1,2 + 0,7 - 1,9 Résultat financier + 0,4 + 0,2 + 0.3 Résultat net - 1,1 + 0,8 - 1,9

Le résultat opérationnel du premier semestre s'établit à - 1,2M€, en ligne avec la baisse du chiffre d'affaires par rapport à la même période en 2021, laquelle s'explique par l'évolution du modèle de vente en faveur de la location. Les charges opérationnelles progressent de 4%, CAST ayant par ailleurs continué d'investir dans de nouvelles ressources au profit d'une croissance future plus rapide. Au 30 juin 2022, la trésorerie disponible était de 20,1 M€ et la trésorerie nette de 15,5 M€. Comme indiqué fin juillet, la croissance pourrait être un peu plus faible que prévue sur l'année, autour de 10%, mais avec une base plus élevée de chiffre d'affaires récurrent. L'exercice resterait profitable.

CAST est le pionnier et le leader du marché de la Software Intelligence, et fourni un éclairage sur l'état structurel des actifs logiciels. La technologie CAST est reconnue comme « l'IRM pour les logiciels » la plus précise, qui fournit des informations exploitables sur la composition des logiciels, les architectures, les structures de bases de données, les failles critiques, les niveaux de qualité, les niveaux de préparation au cloud et les mesures d'effort de travail. La technologie de CAST est utilisée à l'échelle mondiale par des milliers de leaders du numérique tournés vers l'avenir pour prendre des décisions objectives, accélérer la modernisation de leurs systèmes et accroître la sécurité et la résilience des logiciels critiques.

