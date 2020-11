Cast Sa : CAST - Trajectoire de croissance confirmée : + 5,8 %

Trajectoire de croissance confirmée : + 5,8 %

Chiffre d'affaires en M€ 2020 2019 Variation % TCC* T1 6,63 6,87 - 0,24 - 3,5 % T2 13,34 11,96 + 1,38 + 11,6 % T3 7,45 7,08 + 0,36 + 5,1% Cumul (sur 9 mois) 27,43 25,92 + 1,50 + 5,8 %

* Taux de change courant

Paris, le 2 novembre 2020 à 17h45 :

Le troisième trimestre 2020 a été marqué par un accroissement notable des ventes “Channel”, représentant près de 50% des ventes de licences et d'abonnements. De nombreuses transactions ont été conclues via i) les sociétés de conseil en transformation numérique dans une logique d'évaluation des risques et des opportunités de réduction de coûts et/ou d'amélioration de l'efficacité opérationnelle; ii) les grands fournisseurs de Cloud (notamment Azure et AWS) qui voient en la technologie CAST un moyen d'identifier les applications candidates pour leurs infrastructures respectives, et iii) les grands intégrateurs de systèmes qui positionnent CAST Highlight et CAST Imaging pour accélérer le processus de modernisation d'applications. On notera notamment sur le 3ème trimestre la signature d'un contrat important avec une grande compagnie aérienne aux USA via un partenaire stratégique dans un contexte de migration vers le Cloud.

Les ventes de l'offre SaaS CAST Highlight qui s'élèvent à plus de 1,2 M€, à comparer au 0,3 M€ du troisième trimestre 2019, ne se reflètent pas dans le chiffre d'affaires du trimestre qui est essentiellement constitué des ventes des trimestres précédents conformément aux normes IFRS en matière de SaaS ("Software as a Service").

Le portefeuille d'affaires est bien étoffé et très orienté modernisation, agilité, migration vers le Cloud, réduction des coûts, donc assez résilient dans le contexte actuel. Une partie significative de celui-ci doit se réaliser au travers de notre réseau de partenaires pour lesquels "l'IRM du logiciel" représente un générateur d'activité très différenciant.

Une année en croissance profitable reste d'actualité, même s'il convient d'être très prudent dans le contexte.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d'affaires annuel le 1 février 2021 après bourse

CAST est le pionnier et le leader du marché de la Software Intelligence, et fourni un éclairage sur l'état structurel des actifs logiciels. La technologie CAST est reconnue comme « l'IRM pour les logiciels » la plus précise, qui fournit des informations exploitables sur la composition des logiciels, les architectures, les structures de bases de données, les failles critiques, les niveaux de qualité, les niveaux de préparation au cloud et les mesures d'effort de travail. La technologie de CAST est utilisée à l'échelle mondiale par des milliers de leaders du numérique tournés vers l'avenir pour prendre des décisions objectives, accélérer la modernisation de leurs systèmes et accroître la sécurité et la résilience des logiciels critiques.

Pour plus d'information : www.castsoftware.com

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : ym5rYJaaZmubyG9pZ8uWZ2JnbplmlWeZapLIl2NtlceXnZqRxW5jb5yVZm9mnmlq

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/65944-cp_cast_ca_q3_2020.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews