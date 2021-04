En M€ 2020 2019 Variation % Chiffre d'affaires 41,0 39,7 + 1,3 + 3,1% Résultat Opérationnel 3,2 (3,7) + 6,9 na Résultat Financier (2,4) (0,3) - 2,0 ns Résultat Net 0,1 (4,2) + 4,3 na

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 2 avril 2021. Les procédures d'audit ont été effectuées. Le rapport des commissaires aux comptes relatif à leur certification est en cours d'émission.

Paris, le 7 avril 2021 à 7h

Avec 6 % de croissance à taux de change constant et 3,2 M€ de résultat opérationnel, l'année 2020 marque le retour des profits. Le résultat financier est impacté par des pertes de change correspondant principalement au débouclage de pertes latentes anciennes sur des échanges intragroupes. La charge d'impôt s'élève à 0,7 M€ pour l'année 2020.

Le bon résultat opérationnel découle directement de trois facteurs: les investissements réalisés ces dernières années dans la construction d'un réseau de partenaires intégrant la technologie CAST dans leurs services et la mise sur le marché de CAST Imaging (« GoogleMaps for Software »), produit s'appuyant sur la technologie d'analyse logicielle CAST qui connaît un vif succès ; la forte progression des ventes SaaS (6,1 M€ sur l'année, soit + 72%) ; et la réduction des coûts opérationnels dans le contexte particulier de la crise sanitaire.

La structure financière est bonne avec 16 M€ de trésorerie disponible à la fin mars, le premier trimestre bien engagé et l'offre de Software intelligence, de CAST et de ses partenaires commerciaux, est très bien alignée avec les besoins du marché. Microsoft Azure et AWS jouent à plein leur rôle d'essaimage en utilisant CAST Highlight et CAST Imaging pour accélérer la migration les systèmes logiciels d'entreprises vers leurs Cloud respectifs. Les grands intégrateurs tels Accenture, IBM ou Wipro gèrent de grands chantiers de modernisation des applications pour lesquels CAST leur apporte l'information technique détaillée sur les structures internes des systèmes logiciels à transformer et migrer vers le Cloud. Enfin, les sociétés de conseil accompagnent leurs clients sur des chantiers de transformation digitale et l'évaluation des risques techniques et légaux pré/post M&A en s'appuyant sur la technologie CAST dont la précision et la profondeur d'analyse est unique.

En dépit du contexte macro-économique incertain, le management de CAST entrevoit une croissance profitable supérieure à 10%.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d'affaires du premier trimestre, le 3 mai 2021 après clôture de la Bourse

CAST est le pionnier et le leader du marché de la Software Intelligence, et fourni un éclairage sur l'état structurel des actifs logiciels. La technologie CAST est reconnue comme « l'IRM pour les logiciels » la plus précise, qui fournit des informations exploitables sur la composition des logiciels, les architectures, les structures de bases de données, les failles critiques, les niveaux de qualité, les niveaux de préparation au cloud et les mesures d'effort de travail. La technologie de CAST est utilisée à l'échelle mondiale par des milliers de leaders du numérique tournés vers l'avenir pour prendre des décisions objectives, accélérer la modernisation de leurs systèmes et accroître la sécurité et la résilience des logiciels critiques.

Pour plus d'information : www.castsoftware.com.

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : ypptaMZqZ5yWmGtxk8uXbGKZb5dixWPKZWnLmpJvZZ2VbZ+VmGhqZpXHZm9pmmtr

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/68565-cp_cast_ra2020_vd.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews