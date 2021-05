Chiffre d'affaires T1 en croissance de +35%

(+40% à taux de change constant)

Confirmation de la pertinence de la stratégie

Chiffre d'affaires en M€ 2021 2020 Variation % TCC* T1 9,0 6,63 +2,35 +35,4%

* Taux de change courant

Paris, le 3 mai 2021-18H :

Pionnier et leader de la Software Intelligence, CAST délivre une excellente performance sur le trimestre, marqué notamment par de nombreuses nouvelles références et une bonne distribution géographique du chiffre d'affaires. Sur la période, le groupe a notamment signé un accord avec Accenture, dans la lignée de celui précédemment conclu avec IBM Global Business Services, visant à faciliter, sécuriser et accélérer la modernisation et la migration vers le cloud des applications logicielles critiques des grandes entreprises.

Le chiffre d'affaires à fin mars est en forte croissance +35%, (+40% à taux de change constant) par rapport au T1 2020. Le plan de transformation effectué ces dernières années continue donc de porter ses fruits, avec comme facteurs de succès : l'amélioration du modèle d'accès au marché via des partenaires intégrateurs, la maturité de la technologie et la promotion de nouveaux cas d'utilisation de la Software Intelligence, dorénavant centrée sur la transformation numérique, le « move to Cloud », l'amélioration de la productivité des développeurs, et les « due diligence » techniques pré/post M&A.

Au-delà du chiffre d'affaires généré, les ventes via les partenaires permettent de multiplier les opportunités d'exposition de la technologie CAST à de nombreux nouveaux clients et favorisent ainsi l'accélération de la pénétration de marché.

Les fondements pour une bonne exécution sont dorénavant bien en place, avec un positionnement parfaitement en ligne avec les grandes tendances du marché, toutes en faveur d'un besoin croissant en Software Intelligence.

CAST confirme ses objectifs de croissance supérieure à 10%, profitable pour l'exercice 2021.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d'affaires du premier semestre le 28 juillet 2021 après bourse

CAST est le pionnier et le leader du marché de la Software Intelligence, et fourni un éclairage sur l'état structurel des actifs logiciels. La technologie CAST est reconnue comme « l'IRM pour les logiciels » la plus précise, qui fournit des informations exploitables sur la composition des logiciels, les architectures, les structures de bases de données, les failles critiques, les niveaux de qualité, les niveaux de préparation au cloud et les mesures d'effort de travail. La technologie de CAST est utilisée à l'échelle mondiale par des milliers de leaders du numérique tournés vers l'avenir pour prendre des décisions objectives, accélérer la modernisation de leurs systèmes et accroître la sécurité et la résilience des logiciels critiques.

