Cast : offre de 7,55 euros par action, pouvant être portée à 7,85 euros

Cast et ses principaux actionnaires - DevFactory (27,4% du capital), Crédit Mutuel Equity SCR (17,1% du capital), Long Path Holdings 2, LP (10,4% du capital) ainsi que Vincent Delaroche (10,1% du capital), fondateur et PDG du groupe - sont entrés en négociations exclusives avec la société Financière Da Vinci, une société contrôlée par Bridgepoint SAS à la date des présentes puis, après immatriculation, par les fonds Bridgepoint Development Capital, le 18 mai en vue de l'acquisition par Financière Da Vinci, par voie de cessions et d'apports en nature, de 11.767.461 actions Cast représentant 65% du capital, pour un prix de 7,55 euros par action.



Ce prix sera augmenté d'un complément de prix de 0,30 euro par action dans l'hypothèse où le seuil de mise en œuvre du retrait obligatoire de 90% serait atteint à l'issue de l'offre publique obligatoire qui suivrait la réalisation de la cession du bloc de contrôle.



Le prix de 7,55 euros par action valorise 100% du capital et des droits de vote de Cast à environ 139 millions d'euros. Ce prix extériorise des primes de 27% par rapport au cours de clôture moyen pondéré par les volumes quotidiens du 17 mai 2022, de 59% par rapport à celui des 60 derniers jours calendaires et de 68% par rapport à celui des 90 derniers jours calendaires.



La conclusion des accords définitifs relatifs à l'acquisition du bloc interviendra à l'issue de la procédure d'information et consultation du Comité Social et Économique (CSE) de Cast.



La réalisation de l'acquisition du bloc envisagée est soumise à des conditions suspensives usuelles pour ce type d'opération étant précisé qu'elle ne nécessitera pas d'obtenir une quelconque autorisation réglementaire.



BDC, Long Path Holdings 2, LP et Monsieur Vincent Delaroche concluraient également un pacte d'associés prévoyant notamment les règles régissant leurs relations en ce qui concerne notamment la liquidité des titres de Financière Da Vinci ainsi que sa gouvernance.



En cas de réalisation de l'Acquisition du Bloc, Financière Da Vinci lancerait à titre obligatoire une offre publique d'achat simplifiée en vue d'acquérir le solde des actions de Cast au même prix de 7,55 euros par action.



Dans l'hypothèse où le seuil permettant la réalisation d'un retrait obligatoire serait franchi à l'issue de l'offre, Financière Da Vinci demanderait la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire et verserait à l'ensemble des actionnaires ayant apporté leurs titres à l'offre un complément de prix de 0,30 euro par action, le retrait obligatoire étant réalisé au prix de 7,85 euros par action.



Le prix de 7,85 euros fait ressortir des primes de 32% par rapport au cours de clôture moyen pondéré par les volumes quotidiens du 17 mai 2022, de 65% par rapport à celui des 60 derniers jours calendaires et de 75% par rapport à celui des 90 derniers jours calendaires.



Le Conseil d'administration de Cast a accueilli favorablement la transaction proposée, sans préjudice de l'avis motivé du Conseil d'administration sur l'offre qui sera émis après réception de l'avis de l'expert indépendant en charge d'attester de l'équité de l'offre et du retrait obligatoire éventuel subséquent.



A cette fin, le Conseil d'administration a constitué un comité composé de Monsieur Vincent Delaroche, Monsieur Paul Camille Bentz et Madame Marie David, qui sera en particulier chargé de recommander un expert indépendant au Conseil d'administration.



L'acquisition du bloc et le dépôt de l'offre auprès de l'AMF devrait intervenir au début du second semestre 2022.



A l'issue de l'opération envisagée, Monsieur Vincent Delaroche, continuera de diriger les activités de la Société en tant que Président de Financière Da Vinci et Président-Directeur Général de Cast.



Le cours de bourse de l'action Cast a été suspendu le 18 mai 2022, la reprise de la cotation interviendra à l'ouverture des marchés le 19 mai 2022.