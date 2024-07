Casta Diva Group SpA est une société italienne active dans le secteur de la publicité. La société se concentre principalement sur la production de films et d'événements publicitaires. Il s'agit d'une société de communication qui opère dans le domaine du contenu de marque tel que les productions publicitaires, les films, les programmes télévisés, les événements d'entreprise, les vidéos virales, le contenu numérique et les spectacles musicaux en direct. La société crée des campagnes publicitaires par le biais de différentes méthodes, y compris l'intelligence artificielle. Elle opère par le biais de marques telles que Casta Diva Ideas, Casta Diva Pictures, G.2 Eventi, Genius Progetti, We Are Live et Blue Note Milano, qui est un club de jazz et un restaurant, organisant des festivals et des événements en plein air. L'entreprise est présente dans le monde entier.

Secteur Publicité et marketing