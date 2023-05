Casta Diva améliore son chiffre d'affaires et son excédent brut d'exploitation à trois chiffres en 2022 ; bénéfice en hausse.

(Alliance News) - Casta Diva Group Spa a annoncé lundi qu'il avait approuvé les projets d'états financiers pour l'année se terminant le 31 décembre 2022, dans lesquels les revenus se sont élevés à 83,6 millions d'euros, en hausse de 210% par rapport aux 26,9 millions d'euros de la même période de l'année dernière.

La valeur de production s'est élevée à 83,9 millions d'euros, en hausse de 182 % par rapport à 29,7 millions d'euros.

Le bénéfice s'est élevé à 1,8 million d'euros, contre 429,211 euros en 2021.

L'Ebitda ajusté s'élève à 7,0 millions d'euros, soit une hausse de 483 % par rapport à la même période de l'année précédente, où il s'élevait à 1,2 million d'euros.

L'Ebit est de 3,9 millions d'euros, en hausse de 680 % par rapport aux 500 000 euros du 31 décembre 2021.

La position financière nette est positive à 2,8 millions d'euros, contre 2,7 millions d'euros au 30 juin 2022.

Le 3 avril, le nouveau plan d'affaires jusqu'en 2025 a été approuvé, par rapport à celui approuvé le 9 novembre 2022. Le plan prévoit un objectif de 105,1 millions d'euros en valeur de production à la fin de 2025, 11,1 millions d'euros en Ebitda ajusté avec une marge d'Ebitda de 10,5%, 9 millions d'euros en Ebit ajusté, et une position financière nette à moins 4,5 millions d'euros.

Andrea De Micheli, président-directeur général du groupe Casta Diva, a déclaré : "Le groupe Casta Diva a été en mesure de surmonter les deux années de pandémie en se renforçant sur tous les paramètres et en améliorant les dernières prévisions du plan d'affaires publié le 3 avril. Avec environ 80 clients actifs qui nous ont fait confiance en 2022, deux acquisitions réalisées et intégrées, une douzaine d'autres dossiers possibles de M&A à l'étude et un cash flow positif, nous nous préparons à affronter un avenir de croissance avec courage et détermination. Grâce à ces résultats satisfaisants, nous sommes en mesure de confirmer la distribution déjà annoncée le 3 avril d'un dividende de 3 millions d'euros sur la durée du plan, qui débutera dès que les cash-flows positifs déjà générés cette année par les sociétés opérationnelles reviendront à la maison mère.

Casta Diva, vendredi, a clôturé au pair à 1,26 EUR par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

