Casta Diva Group SpA, anciennement Blue Note SpA, est une société italienne active dans le secteur du divertissement. La société est un club de jazz situé à New York et à Milan. Il propose à la scène internationale du jazz des influences allant du jazz au blues, en passant par la musique latine et brésilienne. La société propose de la musique en direct pendant la saison. En outre, elle prépare et sert des plats, des vins et des boissons non alcoolisées à ses clients. La société, comme sa boutique en ligne, vend des chèques-cadeaux, des cartes de membre, des vêtements et des accessoires, y compris des sacs à provisions, des charmes et des aimants. Elle opère par l'intermédiaire d'Anteprima Video Srl.

Secteur Publicité et marketing