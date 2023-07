(Alliance News) - Les principaux marchés boursiers européens ont ouvert en ordre dispersé vendredi, après une semaine de gains et à la suite des données sur l'emploi et l'inflation aux États-Unis, qui ont incité les investisseurs à envisager avec optimisme les prochaines mesures de la Réserve fédérale.

Il convient toutefois de noter qu'un haut responsable de la Réserve fédérale américaine a déclaré jeudi qu'il était favorable à une nouvelle hausse des taux d'intérêt dans le courant du mois et à une deuxième hausse d'ici la fin de l'année afin de continuer à lutter contre l'inflation.

Jeudi soir, Christopher Waller, gouverneur de la Fed et membre du FOMC, a déclaré : "Je considère que deux autres hausses de 25 points de base dans la fourchette cible au cours des quatre réunions restantes de cette année sont nécessaires pour maintenir l'inflation vers notre objectif", a-t-il déclaré à un auditoire à New York.

Entre-temps, les investisseurs se préparent à l'ouverture de la saison des résultats du deuxième trimestre, avec les yeux rivés sur les principaux prêteurs américains.

Ainsi, le FTSE Mib a ouvert légèrement dans le rouge à 28 768,60, le Mid-Cap légèrement au-dessus du pair à 42 896,13, le Small-Cap a grimpé de 0,1 pour cent à 26 723,37 tandis que l'Italie Growth a progressé de 0,2 pour cent à 9 120,05.

Le CAC 40 de Paris a ouvert en hausse de 0,2 pour cent, le DAX 40 de Francfort était en rouge fractionné, tout comme le FTSE 100 de Londres.

Dans les nouvelles macroéconomiques, les prix à la production et à l'importation de la Suisse ont diminué de 0,6 % en glissement annuel en juin 2023, après une baisse de 0,3 % en mai, mais en dessous des attentes du marché d'une baisse de 1,2 %.

Parmi les blue chips, Banca Monte dei Paschi di Siena a grimpé de 1,4 % et a été la meilleure performance, suivie par Iveco Group et FinecoBank, dans le vert de 1,0 % et 0,9 %.

Prysmian Group - en hausse de 0,4% - a signé jeudi avec un groupe de banques nationales et internationales de premier plan le renouvellement d'une facilité de crédit renouvelable à long terme liée au développement durable d'une valeur de 1 milliard d'euros.

Stellantis, en baisse de 0,7%, et Enel, en baisse de 1,1%, étaient également en baisse.

Le secteur pétrolier était également en baisse, Tenaris attirant 0,4 %, Eni 0,2 % et Saipem 0,1 %.

Sur le segment des cadets, le Juventus Football Club - juste au-dessus de la parité - a confirmé jeudi soir qu'il avait entamé la procédure de sortie du projet Super League.

Le club a réitéré qu'il était conscient de la nécessité pour le Real Madrid, le FC Barcelone et les autres clubs impliqués dans le projet de donner leur accord pour que le retrait prenne effet.

Brunello Cucinelli a progressé de 0,1 % après avoir annoncé jeudi qu'il avait clôturé le premier semestre de l'année avec des revenus en hausse de 31 % par rapport à l'année précédente, à 543,9 millions d'euros contre 415,4 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière.

Plus précisément, en Italie, les ventes ont augmenté de 24 % pour atteindre 60,9 millions d'euros, en Europe - hors Italie - elles ont progressé de 23 % pour atteindre 141,9 millions d'euros, dans les Amériques elles ont augmenté de 24 % pour atteindre 189,0 millions d'euros, et en Asie elles ont augmenté de 56 % pour atteindre 152,2 millions d'euros.

Tamburi Investment Partners - dans le rouge avec 0,1% - a rapporté jeudi que Standard Ethics, une agence indépendante qui analyse les politiques de durabilité mises en œuvre par les entreprises, a relevé la note d'éthique de TIP à "EE" contre "EE-" précédemment, avec des perspectives "positives".

Tod's - +0,7% - a annoncé mercredi que Walter Chiapponi quittera la direction créative des collections de vêtements pour hommes et femmes de Tod's. La décision a été prise par Walter Chiapponi. La décision a été prise d'un commun accord. Le titre a clôturé la séance en baisse de %.

LU-VE - en baisse de 1,2% en fin de liste - a publié ses principaux résultats pour les six mois au 30 juin jeudi, ayant déclaré des ventes de produits de 319,6 millions d'euros, en hausse de 2,7% par rapport à la même période en 2022. A périmètre constant, la variation aurait été de 0,7%.

Sur le segment des petites capitalisations, Banca Profilo a ouvert en hausse de 1,0% après avoir annoncé vendredi avoir transposé les lignes directrices que la société mère Arepo BP a identifiées comme des orientations stratégiques pour le développement des activités du groupe au cours des trois prochaines années, qui seront traduites dans un nouveau plan d'affaires 2024-2026 attendu d'ici la fin de l'année.

Les principaux objectifs du nouveau plan concernent le saut dimensionnel des activités de banque privée et d'investissement visant à optimiser la rentabilité des métiers, la consolidation de la capacité de rentabilité à faible volatilité développée par la Finance, le renforcement des investissements dans les fintech, avec un focus sur l'intelligence artificielle et les actifs numériques, et la poursuite de l'augmentation de la rémunération des actionnaires en s'appuyant sur la solidité et la rentabilité.

Dans le haut de la liste, on trouve Ratti et ePrice, avec 3,2 % et 3,1 %. De l'autre côté de la liste, Digital Bros et Pierrel ferment la marche, en baisse de 2,0 % et 1,9 %.

Parmi les PME, Casta Diva Group a ouvert en hausse de 12% et a pris la tête après avoir annoncé jeudi que son conseil d'administration avait décidé de déclarer un dividende extraordinaire d'un montant total de 4,0 millions d'euros.

Health Italia a grimpé de 4,1% après avoir annoncé jeudi qu'il avait approuvé son plan d'affaires 2023-2026, prévoyant des revenus entre 50,0 et 52,0 millions d'euros à la fin du plan.

L'Ebitda est estimé entre 12,0 et 14,0 millions d'euros et la position financière nette entre 15,0 et 16,0 millions d'euros.

Growens est en hausse de 6,6% après avoir annoncé jeudi soir que le conseil d'administration a approuvé les lignes directrices d'une transaction impliquant la promotion, sous réserve de l'autorisation nécessaire de l'assemblée générale des actionnaires, d'une offre publique d'achat partielle volontaire portant sur un maximum de 2,6 millions d'actions ordinaires détenues en propre, correspondant à environ 17% du nombre total d'actions ordinaires émises, à un prix unitaire de 6,80 EUR par action, pour une contrepartie totale maximale de 18,0 millions d'EUR.

Deodato.Gallery - dans le vert de 9,0% - a annoncé vendredi le début de sa collaboration avec Crazy Pizza, la plus jeune des marques appartenant au Groupe Majestas dirigé par Flavio Briatore et Francesco Costa.

La première nuit de l'art aura lieu les 14 et 15 juillet à Crazy Pizza à Porto Cervo, près de l'importante galerie Deodato. Le restaurant sera décoré avec des œuvres pop et street art des artistes internationaux Mr. Brainwash et Arnaud Nazare-Aga.

ReeVo n'est pas encore en activité. La société a annoncé, en ce qui concerne les offres publiques d'achat volontaires pour un maximum de 4,9 millions d'actions et un maximum de 4,5 millions de warrants émises par la société et promues par Nebula Aurea BidCo Spa, que le bureau du Premier ministre a informé l'offrant que les offres ne tombent pas dans le champ d'application de la réglementation.

Ainsi, Nebula Aurea BidCo a fait savoir que la condition d'efficacité des offres inhérente à l'autorisation de Golden Power était remplie.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le rouge de 0,1 pour cent à 32 391,26, le Hang Seng était dans le vert de 0,2 pour cent à 19 388,87, tandis que le Shanghai Composite était fractionnellement dans le vert à 3 237,70.

À New York, le Dow Jones a clôturé dans le vert de 0,1 % à 34 395,14, le S&P était en hausse de 0,9 % à 4 510,04, tandis que le Nasdaq était en hausse de 1,6 % à 14 138,57.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,1209 USD contre 1,1191 USD jeudi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,3103 USD contre 1,3100 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 81,16 USD contre 80,41 USD à la clôture de jeudi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 955,58 USD l'once contre 1 960,57 USD l'once jeudi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de vendredi, à 1000 CEST, de l'Italie, se concentre sur la balance commerciale, suivie à 1100 CEST par celle de la zone euro.

À 1430 CEST, des États-Unis, les yeux seront rivés sur l'indice des prix à l'importation et à l'exportation, tandis qu'à 1900 CEST, les données sur les plates-formes de forage de Baker Hughes seront publiées et, à 2230 CEST, comme d'habitude le vendredi, le rapport COT sera publié.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, aucune annonce particulière n'est attendue.

