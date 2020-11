Castellum AB : lance une OPA à 170,86 NOK sur Entra

Cette semaine, le Norvégien avait repoussé une offre de SBB (Samhällsbyggnadsbolaget) libellée à 165 NOK, tout en annonçant qu'un autre candidat s'était manifesté avec une proposition. Il avait ensuite précisé avoir rejeté une offre de Castellum à un prix supérieur à celui de SBB, mais sans en préciser la teneur.

En parallèle, les autorités norvégiennes ont annoncé un accord de cession de 8,24% du capital d'Entra à 169 NOK l'action, avec un complément de prix possible si l'OPA aboutit.

Le rapprochement entre Castellum et Entra "créera un nouveau champion de la région nordique qui disposera du plus grand portefeuille d'actifs de qualité institutionnelle, d'une liste de locataires très résistante et à faible risque avec une grande proportion de locataires du secteur public, d'un des bilans les plus solides dans le secteur de l'immobilier commercial, de fortes perspectives de croissance grâce aux pipelines de développement combinés, et d'une capacité commune à trouver de nouvelles opportunités d'investissement dans toute la région nordique" indique le communiqué.