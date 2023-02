Les actions européennes augmentent en raison de la hausse des valeurs de défense

L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 0,3 %, les actions de l'équipementier de défense suédois SAAB ayant bondi de 5,9 % pour prendre la tête de l'indice.

Les actions de Thales, Airbus et Rheinmetall ont progressé de 1,1 à 1,5 % après que l'Inde a déclaré vouloir plus que tripler ses exportations annuelles de matériel de défense pour atteindre 5 milliards de dollars d'ici 2024/25, tout en cherchant à accroître la fabrication nationale.

La progression des actions européennes a été limitée par une baisse de 0,6 % de l'indice du secteur immobilier.

La société Castellum, cotée à Stockholm, a glissé de 2,9 %, car elle a dévoilé ses plans pour une émission de droits et son conseil d'administration n'a pas proposé de dividende.

Le sentiment des investisseurs a récemment été dominé par la rhétorique belliciste de la Réserve fédérale américaine, de nombreux officiels contrecarrant les espoirs des investisseurs de voir le cycle de resserrement agressif de la banque centrale se terminer bientôt.

Les actions européennes ont affiché leur première baisse hebdomadaire en trois vendredi, les analystes considérant désormais les obligations comme une alternative viable aux actions, la flambée des rendements du Trésor américain les rendant plus attrayantes.

"Un grand thème de ces dernières années est qu'il n'y a pas d'alternative aux actions étant donné où sont les rendements, mais maintenant il y a une alternative très réaliste", a déclaré Patrick Armstrong, directeur des investissements chez Plurimi Wealth.

"J'adore la dette bancaire à courte durée. Je pense que c'est là que vous obtenez les meilleurs rendements ajustés au risque ... et il y a très peu de risque."

Le rendement du bon du Trésor américain de référence à 10 ans a augmenté à 3,755 %, touchant son plus haut niveau depuis début janvier, tandis que le bon du Trésor à deux ans à plus court terme s'est négocié à des niveaux de 4,5 % au cours des deux dernières sessions. [US/]

Tous les yeux sont maintenant tournés vers les chiffres de l'inflation américaine mardi, les marchés espérant voir un nouveau refroidissement des prix à la consommation en janvier.

L'indice européen du secteur du pétrole et du gaz a chuté de 0,6 %, les prix du brut ayant reculé par rapport aux gains récents.