(Alliance News) - Le groupe Castelnau Ltd a déclaré lundi avoir assisté Hornby PLC, qui fait partie de son portefeuille, dans l'acquisition d'une participation de 25 % dans Warlord Games Ltd.

Vendredi dernier, Hornby a déclaré avoir payé 1,3 million de livres sterling pour cette participation minoritaire dans "l'un des principaux producteurs mondiaux de wargames historiques sur table, de figurines et d'accessoires".

L'acquisition comporte également l'option d'acquérir une participation majoritaire à l'occasion du deuxième anniversaire de cette première acquisition ou aux alentours de cette date.

Lundi, la société d'investissement à capital fixe Castelnau, basée à Guernesey, a déclaré avoir joué un "rôle important" dans la transaction, en travaillant en étroite collaboration avec les deux parties.

"Castelnau a été très impliqué dans la structuration de la transaction qui donne à Hornby la possibilité, dans deux ans, de devenir l'actionnaire majoritaire de Warlord, tout en donnant aux actionnaires fondateurs la possibilité de se retirer complètement dans un cadre clair et convenu à l'avance s'ils le souhaitent", a déclaré Castelnau.

Castelnau a également indiqué qu'il a fourni une assistance en matière de financement, de due diligence financière et de soutien juridique.

"Dès les premières étapes de la transaction, Castelnau a contribué à assurer une relation solide et une compréhension cohérente entre Hornby et Warlord", a déclaré la société.

Graham Shircore, directeur général de Castelnau at Phoenix Asset Management Ltd, a commenté l'opération : "Il s'agit d'un excellent exemple de la manière dont Castelnau peut aider de manière globale à la fois les entreprises de son portefeuille et les propriétaires d'entreprises qui souhaitent faire partie d'un groupe plus large. L'application de l'expertise et des ressources de Castelnau à toutes les facettes de la transaction a, nous l'espérons, été très bénéfique pour tous.

"Nous tenons l'équipe de Warlord en haute estime et sommes très heureux de l'accueillir au sein du groupe. Nous sommes impatients de continuer à les aider, ainsi que Hornby, à maximiser les opportunités significatives que nous voyons de part et d'autre".

Les actions Castelnau étaient cotées à 74,00 pence chacune à Londres lundi matin, après avoir été échangées au même prix vendredi dernier. Les actions Hornby étaient en hausse de 4,7 % à 17,80 pence.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

