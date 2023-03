Castelnau déclare qu'Ocula Technologies reçoit un nouvel investissement de Lloyds

(Alliance News) - Castelnau Group Ltd a déclaré lundi qu'Ocula Technologies Holdings Ltd avait reçu un nouvel investissement de Lloyds Banking Group PLC et de son équipe d'investissement dans les technologies financières.

La société d'investissement à capital fixe a déclaré qu'Ocula, l'entreprise de science des données dont elle est l'un des actionnaires fondateurs, a maintenant terminé son tour de financement annoncé en novembre.

L'investissement de Lloyds prend la forme de nouveaux capitaux propres, a précisé M. Castelnau. Bien que le montant n'ait pas été divulgué, Castelnau a déclaré qu'il évaluait Ocula sur la base d'un post new money de 11 millions de livres sterling, moins de deux ans après la création d'Ocula.

"Il s'agit d'une étape importante pour Ocula, qui témoigne non seulement du travail acharné de toute l'équipe, mais aussi des avantages évidents que les produits d'Ocula peuvent apporter à leurs clients. C'est aussi un exemple typique de la façon dont l'approche à long terme et le soutien de Castelnau à la création de grandes entreprises peuvent les aider à prospérer et à se développer", a déclaré Graham Shircore, président-directeur général de Castelnau.

"L'intérêt des investisseurs pour Ocula au cours des derniers mois a été extrêmement encourageant et nous sommes ravis d'accueillir Lloyds Banking Group non seulement en tant qu'actionnaire d'Ocula, mais aussi en tant que partenaire dont la portée et l'expertise seront d'une grande utilité pour l'entreprise alors qu'elle continue d'étendre ses activités.

Thomas McKenna, PDG d'Ocula, a ajouté : "Ce financement nous permettra d'alimenter nos ambitieux projets de développement et de clientèle pour nos deux modules d'analyse, Ocula Boost et Price Optimisation. Nous sommes impatients de poursuivre le développement de nos récents succès avec des clients clés tels que les Kansas City Chiefs et AO."

Les actions de Castelnau sont restées stables à 73,00 pence chacune à Londres vendredi après midi, tandis que Lloyds a baissé de 3,0 % à 49,91 pence.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.