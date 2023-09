(Alliance News) - Le groupe Castelnau Ltd a déclaré jeudi que sa valeur d'actif net avait diminué au cours de son dernier semestre, bien que sa perte avant impôt se soit réduite, mais il a déclaré qu'il était "encore tôt" et qu'il était confiant dans ses perspectives.

La société d'investissement à capital fixe basée à Guernesey a déclaré que sa valeur nette d'inventaire au 30 juin était de 70,21 pence par action, en baisse par rapport à 77,21 pence un an auparavant et par rapport à 75,02 pence au 31 décembre.

Le rendement total pour le premier semestre 2023 a été de -6,41%, contre -17,47% l'année précédente. Cette performance est inférieure à celle de son indice de référence, le FTSE All Share Total Return Index, qui a enregistré un rendement positif de 2,61 % après un rendement négatif de 4,6 %.

Castelnau a déclaré que les baisses de prix des investissements Hornby PLC, qui représente 6,0 % de son portefeuille, et Cambium International Ltd, qui en représente 5,4 %, ont été les principaux facteurs de sa sous-performance.

Castelnau a également enregistré une perte avant impôts de 15,3 millions de livres sterling, après une perte de 30,1 millions de livres sterling l'année précédente. Les revenus sont passés de 47 028 GBP à 966 768 GBP, mais les dépenses ont également été multipliées, passant de 433 501 GBP à 2,7 millions GBP.

La présidente Joanne Peacegood a ajouté que le "point fort" du deuxième semestre complet de Castelnau depuis son introduction en bourse en 2021 a été l'acquisition de Dignity PLC en mai, par le biais d'une coentreprise avec SPWOne V Ltd et Phoenix Asset Management Partners Ltd.

M. Peacegood a rassuré les actionnaires en déclarant que l'acquisition "s'aligne sur les objectifs d'investissement à long terme [de Castelnau]" et que "cet investissement contribuera positivement à notre performance globale à l'avenir".

"L'entreprise n'en est qu'à ses débuts", a-t-elle ajouté : "En conclusion, bien que nous soyons conscients de la déception, nous restons fidèles à notre vision à long terme. Le voyage n'est pas sans défis, mais nous croyons en la résilience de notre portefeuille et en la capacité du gestionnaire d'investissement et de ses partenaires à traverser cette période."

M. Peacegood poursuit : "La société a une vision et une stratégie de croissance claires et nous sommes bien positionnés à l'approche du second semestre 2023. Nous restons déterminés à apporter de la valeur à nos actionnaires et sommes convaincus que les perspectives de l'entreprise sont très prometteuses."

Les actions de Castelnau étaient en baisse de 0,7 % à 72,00 pence jeudi à Londres.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

