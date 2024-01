Castelnau Group Limited (groupe Castelnau) est une société d'investissement à capital fixe basée à Guernesey. L'activité du groupe Castelnau est l'allocation de capital. L'objectif d'investissement de la société est de composer le capital des actionnaires à un taux de rendement supérieur à celui de l'indice FTSE All Share Total Return sur le long terme. La société se concentre sur la réalisation d'un taux élevé de rendement composé à long terme. L'ensemble des activités du groupe Castelnau a pour objectif d'optimiser la valeur pour l'actionnaire. Le groupe Castelnau peut sélectionner des investissements dans tous les actifs, toutes les zones géographiques et toutes les parties de la structure du capital d'une entreprise. Le portefeuille d'investissements de la société dans divers secteurs comprend des services de consommation spécialisés, des produits de loisirs, des commerces de détail spécialisés, des services de technologie de l'information (TI) et des commerces de détail sur Internet. La société a engagé Phoenix Asset Management Partners Limited en tant que gestionnaire de fonds d'investissement alternatif de la société pour fournir des services de gestion de portefeuille et de risque à la société.