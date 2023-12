Castile Resources Limited a annoncé les changements suivants au sein de son conseil d'administration à compter du 1er janvier 2024. M. Michael Poepjes rejoindra le conseil d'administration de Castile Resources en tant que directeur exécutif et directeur technique. M. Poepjes est ingénieur des mines et possède plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie minière, notamment dans la conception et l'exploitation de mines souterraines.

Il est employé par Castile depuis janvier 2020 et a joué un rôle déterminant dans la planification du développement de l'actif de Castile, le projet Rover 1, près de Tennant Creek dans le Territoire du Nord. M. Poepjes est membre de l'Institut australien des administrateurs de sociétés depuis 2021, ayant obtenu le diplôme de leur cours d'administrateurs de sociétés en 2022, et il est membre de l'Institut australien des mines et de la métallurgie (AusIMM) depuis 1996. M. Poepjes recevra une rémunération de 250 000 dollars par an, hors pension de retraite.

M. John Braham quittera le conseil d'administration le 1er janvier 2024, lorsque la société passera à la phase suivante du projet Rover 1. La contribution et l'expérience de M. Braham au cours des quatre dernières années ont été inestimables pour la croissance et le développement de Castile Resources. Sa participation à la Northern Territory Mineral Task Force, qui a rendu ses conclusions au début de l'année 2023, a conduit à de nombreux changements et initiatives positifs dans le secteur de l'exploration et de l'exploitation minière du Territoire du Nord.

Le conseil d'administration et les employés de Castile Resources souhaitent remercier M. Braham pour les services qu'il a rendus à la société au cours des quatre dernières années.