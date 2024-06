Castings P.L.C. est une société basée au Royaume-Uni, qui est engagée dans la fabrication de pièces en fonte et les opérations d'usinage. Ses secteurs d'activité sont les fonderies et l'usinage. Elle exploite deux fonderies de fonte, Castings P.L.C. (Brownhills, West Midlands) et William Lee Limited (Dronfield, Derbyshire), ainsi que la société d'usinage CNC Speedwell Limited, également basée à Brownhills. Elle produit des pièces moulées en fonte ductile, en fonte SG, en fonte ductile Austempered (ADI), en SiMo et en Ni-resist jusqu'à un poids de 45 kilogrammes. Ses quatre machines de moulage Disamatic et ses trois machines horizontales de moulage au sable vert offrent une capacité de fonderie d'environ 70 000 tonnes par an. Ses activités d'usinage répondent aux besoins de capacité de la clientèle de la fonderie et permettent également d'étendre l'usinage général à d'autres matériaux. Le profil de sa clientèle comprend les véhicules commerciaux, l'automobile et d'autres secteurs. Elle opère au Royaume-Uni, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, etc.

Secteur Acier