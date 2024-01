Castle Biosciences, Inc. présentera de nouvelles données sur son portefeuille dermatologique de tests de profil d'expression génique (GEP) disponibles commercialement et en cours de développement lors de la 2024 Winter Clinical Dermatology Conference - Hawaii, qui se tiendra du 12 au 17 janvier à Honolulu, Hawaii. Vous trouverez ci-dessous les points forts des affiches de Castle à la Winter Clinical ?

Hawaii sont présentés ci-dessous. Les posters seront exposés dans la salle de bal Coral 2 jusqu'au 16 janvier à 13 heures, heure d'Hawaï.

DecisionDx-Melanoma : Des données réelles confirment la stratification du risque du 31-GEP et du i31-GEP chez des patients testés prospectivement et atteints d'un mélanome cutané de stade I-III Résumé : Pour faire progresser les soins aux patients, le résultat du test DecisionDx-Melanoma de Castle, basé sur la biologie tumorale du patient, a été intégré aux facteurs cliniques et pathologiques à l'aide d'un algorithme propriétaire validé (i31-GEP pour le risque de récidive, ou ROR). L'algorithme i31-GEP ROR fournit un risque de récidive tumorale plus personnalisé et plus précis pour guider la prise en charge clinique du CM. Cette étude visait à valider le test DecisionDx-Melanoma et l'algorithme i31-GEP ROR dans une cohorte réelle de patients atteints de CM de stade I-III (n=1 831) qui ont reçu le test DecisionDx-Melanoma dans le cadre de leurs soins cliniques de routine.

L'étude a confirmé la stratification du risque indépendante et significative fournie par DecisionDx-Melanoma et son algorithme i31-GEP ROR intégré, identifiant les patients à haut risque de récidive du mélanome pour guider des interventions importantes et adaptées au risque, telles que la surveillance par imagerie et l'immunothérapie, qui peuvent potentiellement améliorer les résultats pour les patients. Le test du profil d'expression des 40 gènes (40-GEP) identifie les patients atteints de carcinome épidermoïde cutané (cSCC) présentant un risque élevé de métastases au sein de tumeurs de stade inférieur, afin de mieux orienter les décisions thérapeutiques. Résumé : Cette étude a évalué la capacité de DecisionDx-SCC à améliorer de manière indépendante l'identification des tumeurs de stade inférieur présentant un risque accru de métastases.

Il est important d'améliorer l'évaluation du risque dans ces sous-ensembles de tumeurs de stade inférieur, car jusqu'à un tiers de tous les événements métastatiques ont été signalés chez des patients dont les tumeurs étaient initialement de stade T1. Au sein d'une cohorte de patients atteints de cancer du col de l'utérus considérés comme étant à faible risque d'après la stadification actuelle, DecisionDx-SCC a identifié ceux qui présentaient un risque de métastases nettement plus élevé. Ces résultats représentent une amélioration cliniquement significative de l'évaluation du risque pour les patients atteints de SCC avec des taux de métastases observés supérieurs à 10 % et 20 %, respectivement, qui peuvent faire l'objet d'une action clinique pour la stadification ganglionnaire ou la radiothérapie adjuvante postopératoire.

La combinaison des systèmes traditionnels de classification des risques avec le risque biologique individuel d'un patient, tel que fourni par le test DecisionDx-SCC, peut améliorer la précision de l'évaluation des risques afin d'éclairer les décisions thérapeutiques importantes des patients. Discordance diagnostique entre les examinateurs histopathologiques pour les lésions mélanocytaires difficiles à diagnostiquer. Résumé : la discordance diagnostique dans les lésions mélanocytaires cutanées est bien documentée et prévalente dans les cas difficiles à diagnostiquer, pour lesquels l'histopathologie peut être insuffisante pour un diagnostic définitif.

Le test MyPath Melanoma est disponible pour les néoplasmes mélanocytaires ambigus afin de clarifier ces diagnostics. Cette étude a montré que dans une vaste cohorte de patients présentant des lésions suspectes (n=3 317), environ 24 % étaient difficiles à diagnostiquer, ce qui confirme la nécessité d'un outil de diagnostic objectif tel que MyPath Melanoma pour aider à poser un diagnostic précis et garantir une prise en charge appropriée des patients. Différences d'expression génique identifiées dans les échantillons de peau du mycosis fongoïde, de la dermatite atopique et du psoriasis.

Résumé : L'objectif de l'initiative innovante de Castle est de développer un test génomique visant à guider le choix du traitement systémique pour les patients atteints de dermatite atopique (DA) modérée à sévère, de psoriasis et d'affections apparentées. Le test en cours de développement permettrait de personnaliser le choix du traitement des patients en fonction de leur profil moléculaire et de déterminer le traitement le mieux adapté à la prise en charge de leurs symptômes. Lors de la récente 2023 Fall Clinical Dermatology Conference®, Castle a présenté des données [4] montrant la capacité de son test en développement à identifier les profils d'expression génique distincts des patients qui répondent parfaitement à un traitement contre la dermatite atopique et à distinguer les lésions cutanées de la dermatite atopique, de l'ostéoporose et du mycosis fongoïde (MF). L'affiche de Castle à la conférence Winter Clinical ?

Hawaii s'appuie sur ces données en montrant la capacité du test en cours de développement à déterminer le profil d'expression génique des super-répondeurs à une thérapie PSO.