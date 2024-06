Castle Minerals Limited est une société basée en Australie. La société a des intérêts dans plusieurs projets au Ghana et en Australie occidentale qui sont prometteurs pour les métaux de batterie (graphite et lithium), les métaux de base (zinc, plomb et cuivre) et l'or. Au Ghana, en Afrique de l'Ouest, sa filiale ghanéenne, Kambale Graphite Limited, détient le projet phare émergent de graphite de Kambale. Sa filiale ghanéenne, Carlie Mining Ltd, détient une tenure de 2 686 kilomètres carrés dans la même région de l'Upper West. Ses projets en Australie occidentale comprennent le projet Earaheedy Basin, le projet Beasley Creek, le projet Polelle, le projet Wilgee Springs et le projet Woodcutters. Le projet Earaheedy Basin comprend les sous-projets Withnell et Terra Rossa. Le projet Beasley Creek est prometteur pour l'or et le lithium et se situe sur les flancs nord du dôme Rocklea dans le sud de la région de Pilbara. Le projet Polelle, situé à environ sept kilomètres au sud-est de la mine d'or Bluebird, près de Meekatharra.

Secteur Or