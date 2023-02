Zurich (awp) - La société de participations Castle Private Equity (CPE) prévoit un remboursement de capital de 2 francs suisses par action. Le conseil d'administration en fera la proposition aux actionnaires lors de l'assemblée générale du 16 mai prochain, a indiqué l'entreprise vendredi soir.

Les actionnaires devront aussi se prononcer sur le changement de monnaie du capital-actions, en dollars au lieu du franc actuellement. Après la révision du droit ces sociétés cette année, ce changement est désormais possible. Dans la mesure où les actionnaires l'accepteront, le changement de devise interviendra avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Lors de l'exercice 2022, CPE a essuyé une perte de 17,4 millions de dollars, contre un bénéfice net de 25,4 millions un an plus tôt, selon le rapport annuel publié vendredi soir. La perte avait déjà été annoncée fin janvier, sur la base de données non auditées.

La valeur nette d'inventaire (VNI) a baissé à 106 (149) millions de dollars et à 10,50 (14,73) dollars par action.

Les turbulences sur les marchés boursiers expliquent la perte et la baisse de la VNI.

