Castle Private Equity AG est une société d'investissement en capital-investissement basée en Suisse, qui se concentre sur les stratégies de capital-risque, de rachat d'entreprises, d'entreprises en difficulté et de mezzanine. Au 31 décembre 2011, son portefeuille est composé de sociétés provenant principalement des secteurs des produits industriels (17 % du total des sociétés du portefeuille), des produits de consommation (16 %), des technologies de l'information (TI) (15 %), des services industriels (14 %), de la finance (11 %) et des services aux consommateurs (11 %) situés aux États-Unis (44 %) et en Chine (10 %). Le portefeuille est diversifié dans les catégories suivantes : équilibré, totalisant 4,77 % de la valeur liquidative (VL) du portefeuille ; rachat, totalisant 63 % de la VL du portefeuille et divisé en rachats de grande, moyenne et petite taille ; situations spéciales, totalisant 14,23 % de la VL du portefeuille ; capital de risque, totalisant 15,9 % de la VL du portefeuille ; co-investissement et autres, totalisant 99,97 % de la VL du portefeuille.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds