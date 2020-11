Catalent, Inc. : Hausse de volatilité 04/11/2020 | 09:16 achat En cours

Cours d'entrée : 97.71$ | Objectif : 110$ | Stop : 87$ | Potentiel : 12.58% La valeur Catalent, Inc. a été très recherchée dernièrement. La configuration technique apparaît positive avec un nouveau potentiel de libéré.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 110 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans : 42% à l'horizon 2023.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 61.58 USD.

Points faibles Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 4.82 fois le CA de la société, est relativement élevée.

Sous-secteur Pharmacies - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. CATALENT, INC. 69.64% 15 712 JOHNSON & JOHNSON -5.05% 364 607 ROCHE HOLDING AG -2.34% 287 350 PFIZER INC. -7.63% 201 103 MERCK & CO., INC. -15.43% 194 549 NOVARTIS AG -19.03% 185 528 ABBVIE INC. -0.66% 155 235 NOVO NORDISK A/S 7.84% 152 587 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPAN.. -4.60% 138 031 ASTRAZENECA PLC 4.68% 136 564 AMGEN INC. -8.72% 128 112

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2020

Données financières USD EUR CA 2021 3 698 M - 3 155 M Résultat net 2021 382 M - 326 M Dette nette 2021 1 870 M - 1 595 M PER 2021 47,4x Rendement 2021 - Capitalisation 15 730 M 15 730 M 13 417 M VE / CA 2021 4,76x VE / CA 2022 4,33x Nbr Employés 13 900 Flottant 99,4% Prochain événement sur CATALENT, INC. 03/11/20 Q1 2021 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 12 Objectif de cours Moyen 112,50 $ Dernier Cours de Cloture 95,51 $ Ecart / Objectif Haut 36,1% Ecart / Objectif Moyen 17,8% Ecart / Objectif Bas -4,72% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre John R. Chiminski Chairman & Chief Executive Officer Alessandro Maselli President & Chief Operating Officer Wetteny Joseph Chief Financial Officer & Senior Vice President Kay Schmidt Senior Vice President-Technical Operations Julien Meissonnier Chief Scientific Officer & Vice President