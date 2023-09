Catalent, Inc. a annoncé la nomination de David McErlane au poste de président du groupe des produits biologiques de Catalent, à compter du 25 septembre 2023. M. McErlane rejoint Catalent en provenance de Lonza, où il a occupé le poste de vice-président senior et responsable de l'unité commerciale Bioscience de Lonza. Avant de rejoindre Lonza, M. McErlane a occupé plusieurs postes de direction chez MilliporeSigma et BioReliance après avoir commencé sa carrière en tant que directeur de l'ingénierie chez Zeneca.

Il est titulaire d'une licence en ingénierie des systèmes électroniques de l'Université Calédonienne de Glasgow. M. McErlane dirigera l'ensemble des activités biologiques et des offres de services mondiales de Catalent, notamment le développement, la fabrication de substances médicamenteuses, le remplissage et la finition de produits médicamenteux, la thérapie cellulaire et génique, et les services analytiques.