Catalent Inc est sur le point de conclure un accord avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management qui inclura de nouveaux administrateurs et un engagement à examiner des alternatives stratégiques telles que la vente de la société, ont déclaré lundi des sources familières avec le sujet.

La société, qui fait l'objet depuis des mois d'un intérêt de la part de sociétés de capital-investissement et d'acheteurs stratégiques, est sur le point d'accepter d'ajouter quatre nouveaux administrateurs proposés par Elliott à son conseil d'administration, qui compte actuellement 12 membres, ont indiqué les sources.

Les sources ont refusé d'être identifiées parce que l'information est confidentielle et ont averti qu'un accord pourrait encore échouer à la dernière minute. Les porte-parole de Catalent et d'Elliott se sont refusés à tout commentaire.

Le cours de l'action a bondi de 8 % après les heures de négociation, avant d'abandonner une partie de ses gains après avoir clôturé à 45,65 dollars lundi.

L'accord de règlement permettrait à Elliott, l'un des investisseurs activistes les plus actifs du secteur, de contribuer à influencer la stratégie de Catalent à un moment où le cours de ses actions a perdu près de la moitié de sa valeur au cours de l'année écoulée.

Au début de l'année, Danaher, qui a accepté lundi d'acquérir Abcam, a été cité comme un candidat possible.

Catalent, dont la valeur est estimée à environ 8 milliards de dollars et qui a joué un rôle essentiel pendant la pandémie en remplissant des flacons du vaccin COVID-19 pour plusieurs entreprises, dont AstraZeneca, Johnson & Johnson et Moderna, a récemment été confrontée à divers problèmes.

Son directeur financier est parti en avril, lorsque l'entreprise a averti que les problèmes de productivité et les coûts plus élevés que prévu dans trois de ses sites de production affecteraient les résultats de l'exercice 2023.

Catalent a également averti en juin, lors de la publication de ses résultats trimestriels trois fois retardés, que les mesures correctives prises pour remédier aux lacunes en matière de contrôle de la qualité identifiées par les autorités américaines de réglementation des médicaments dans son usine de Bruxelles nécessitaient plus de temps pour être mises en œuvre.

La société devrait publier ses résultats trimestriels avant l'ouverture du marché américain mardi.

Dans le passé, lorsqu'Elliott a fait pression pour obtenir la vente d'une partie ou de la totalité de la société cible, notamment chez eBay et Switch Inc. et qu'il a ensuite obtenu une représentation au conseil d'administration, d'importants changements de propriété ont suivi. Les analystes du côté vendeur, y compris la Deutsche Bank, notent que Danaher, qui est évalué à 193 milliards de dollars, a une capacité de fusion et d'acquisition inexploitée, même après l'achat d'Abcam.

Elliott n'est pas le seul investisseur activiste à avoir acheté des actions de Catalent cette année, les dépôts réglementaires montrant que Corvex Management de Keith Meister et Sachem Head Capital Management de Scott Ferguson possédaient des actions de la société à la fin du deuxième trimestre. Malgré les problèmes opérationnels et réglementaires de Catalent, plusieurs investisseurs ont déclaré que la société avait de la valeur étant donné son rôle dans la satisfaction de la demande des grandes sociétés pharmaceutiques en matière de fabrication externalisée.

Le Wegovy, médicament amaigrissant de Novo Nordisk, est conditionné par l'usine de Catalent à Bruxelles et, la semaine dernière, Reuters a rapporté que l'usine de Catalent à Bloomington, dans l'Indiana, commencera à conditionner les stylos injecteurs de Wegovy pour Novo.

Cette année, Elliott a fait pression pour obtenir des changements au sein de la société d'informatique en nuage Salesforce, où une course aux procurations a été évitée lorsque la société a annoncé de meilleurs rendements et une série de mesures visant à réduire les coûts. Il fait également pression pour évincer le PDG de NRG, Mauricio Gutierrez. (Reportage de Svea Herbst-Bayliss à Boston et de Maggie Fick à Londres ; rédaction de Shri Navaratnam)