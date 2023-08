Catalent, Inc. est spécialisé dans les prestations de sous-traitance pharmaceutique. Le groupe propose des solutions de développement et de formulation des médicaments, des produits biologiques et des produits de santé animale. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de fabrication en sous-traitance (48,5%) - prestations de services de développement (43,2%) ; - prestations de services d'approvisionnement clinique (8,3%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (62,9%), Europe (30,5%) et autres (6,6%).

Secteur Produits pharmaceutiques