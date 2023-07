L'investisseur activiste Elliott Investment a pris une participation dans le fabricant de médicaments à façon Catalent, a déclaré jeudi à Reuters une source au fait du dossier.

Le Wall Street Journal a rapporté mercredi qu'Elliott avait pris une participation significative dans Catalent, une société basée dans le New Jersey et cotée à la Bourse de New York, qui réalise des travaux de fabrication de médicaments en sous-traitance pour de grandes sociétés pharmaceutiques, dont Novo Nordisk.

Selon le Journal, Elliott fait pression pour que le conseil d'administration de Catalent soit modifié.

Un porte-parole d'Elliott s'est refusé à tout commentaire jeudi. Catalent s'est refusé à tout commentaire.

Pendant la pandémie de COVID-19, Catalent a joué un rôle essentiel dans la production rapide de vaccins, car plusieurs sociétés, dont AstraZeneca, Johnson & Johnson et Moderna, l'ont engagé pour remplir des flacons de vaccins dans plusieurs de ses usines en Europe et aux États-Unis.

Mais l'entreprise est confrontée à une série de problèmes. Le mois dernier, après avoir reporté trois fois l'annonce de ses résultats, elle a annoncé que son chiffre d'affaires avait chuté de 19 % au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 mars. Pour la deuxième fois, elle a revu à la baisse ses prévisions de recettes annuelles.

Cette décision a été prise après le départ de son directeur financier en avril. L'entreprise a également révélé qu'elle avait retardé ses plans de réduction des coûts et qu'elle entreprenait des actions correctives coûteuses pour remédier aux lacunes en matière de contrôle de la qualité identifiées lors des multiples inspections effectuées par les autorités américaines de réglementation des médicaments dans trois usines.

Lors de l'annonce des résultats en juin, le directeur général de Catalent, Alessandro Maselli, a déclaré que la société avait besoin d'un "peu plus de temps" pour résoudre certains des problèmes identifiés lors des inspections.

Les actions de Catalent se négocient à moins de la moitié de leur valeur d'il y a un an et ont baissé d'environ 14 % cette année.

"Catalent a un certain nombre de problèmes opérationnels qui sont temporaires et qui peuvent être résolus", a déclaré à Reuters l'actionnaire Dani Saurymper, gestionnaire de portefeuille chez Pacific Asset Management, en réponse à l'annonce de l'affaire Elliott.

Il a déclaré que l'évaluation de Catalent est décotée par rapport à ses pairs de l'industrie de la fabrication de médicaments à façon, et a noté que plus tôt cette année, il y a eu des spéculations sur l'acquisition de l'entreprise par Danaher.

"Catalent est l'un des principaux fournisseurs de capacités de fabrication de produits biologiques et de capacités de remplissage et de finition stériles, qui sont très demandées et pourraient également intéresser les fonds d'investissement privés", a-t-il ajouté.

Elliott est connu pour prendre des participations dans des entreprises et imposer des changements.