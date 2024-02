Catalent a réduit ses effectifs d'environ 300 personnes dans le cadre de ses plans de restructuration en cours, a indiqué la société dans une déclaration réglementaire mercredi.

Le fabricant de médicaments à façon a d'abord adopté des plans de réduction des coûts et de consolidation des installations en juin dernier et a étendu ses efforts au cours du deuxième trimestre avec des suppressions d'emplois dans ses segments Biologics et Pharma et Consumer Health.

Catalent a déclaré avoir encouru une dépense d'environ 12 millions de dollars liée aux licenciements.

La semaine dernière, la société a dépassé les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, quelques jours après avoir accepté une offre de rachat de 16,5 milliards de dollars de la part de la société mère de Novo Nordisk.

L'entreprise, basée dans le New Jersey, est le principal fournisseur de travaux de remplissage et de finition - qui impliquent le remplissage et l'emballage de seringues et de stylos d'injection dans des conditions stériles - pour Wegovy, le médicament populaire de Novo pour la perte de poids.

Catalent compte également parmi ses clients Eli Lilly, Sarepta Therapeutics et AstraZeneca, les rivaux de Novo. (Reportage de Pratik Jain ; Rédaction de Tasim Zahid)