(Alliance News) - Voici un résumé des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Catalyst Media Group PLC - Société basée à Milton Keynes qui fournit du contenu et des services de production à l'industrie des paris - Au cours de l'exercice qui s'est terminé le 30 juin, le bénéfice avant impôt a chuté de 24,4 millions de livres sterling à 2,6 millions de livres sterling. Cette baisse est presque entièrement due à la reprise de la dépréciation de l'entreprise associée mise en équivalence, qui passe de 23,4 millions de livres sterling à 1,9 million de livres sterling. Les recettes sont stables à 25 000 GBP.

----------

Mineral & Financial Investments Ltd - société d'investissement axée sur le secteur des ressources naturelles - La valeur nette d'inventaire par action au 30 juin passe à 24,27 pence, contre 20,04 pence un an plus tôt. Au cours de l'exercice clos le 30 juin, le bénéfice avant impôt a atteint 1,6 million de livres sterling, contre 899 000 livres sterling un an plus tôt, les gains nets sur la cession d'investissements ayant plus que doublé, passant de 861 000 livres sterling à 2,1 millions de livres sterling. L'entreprise déclare : "Nous continuons à penser que les prix des matières premières devront augmenter ou que les capacités devront être réduites, ce qui entraînera une hausse des prix des métaux. Bien que le contexte ne soit pas des plus favorables aux sociétés minières, nous pensons qu'il y a de bonnes raisons d'être optimiste et de croire que des augmentations plus générales des prix des métaux définiront 2024 et que les pressions inflationnistes de 2022 s'atténueront, mais resteront néanmoins obstinément plus élevées que ce qui est souhaitable."

----------

Jersey Electricity PLC - Importateur, producteur et distributeur d'électricité basé à Jersey - Au cours de l'exercice qui s'est terminé le 30 septembre, le bénéfice avant impôt a augmenté pour atteindre 14,9 millions de livres sterling, contre 10,6 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires passe de 117,4 millions de livres sterling à 125,1 millions de livres sterling. Déclaration d'un dividende final de 11,40 pence, contre 10,80 pence l'année précédente. Le dividende total pour l'ensemble de l'exercice passe de 18,4 pence à 19,4 pence. La société déclare ce qui suit : "Bien que les prix de gros aient récemment baissé, ils restent bien supérieurs à notre position de couverture à long terme et nous nous attendons donc à une nouvelle pression à la hausse sur les prix de détail au cours des prochaines années."

----------

