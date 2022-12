La NAV de Catalyst Media s'envole, passe à un bénéfice annuel ; augmente le dividende

(Alliance News) - Catalyst Media Group a déclaré vendredi que sa valeur nette d'inventaire par action a grimpé en flèche et qu'il a dégagé un bénéfice annuel, tout en déclarant un dividende total accru, alors qu'il était nul l'année précédente.

Le fournisseur de solutions médias basé à Londres et actionnaire à 21% du fournisseur de services de paris Sports Information Services Holdings Ltd a déclaré que la valeur nette d'inventaire par action au 30 juin était de 168,90 pence, multipliée par rapport à 52,30 pence un an plus tôt.

Les actions de Catalyst Media étaient en hausse de 4,6 % à 125,00 pence chacune à Londres vendredi matin.

Le bénéfice avant impôt de l'exercice qui s'est terminé le 30 juin s'est élevé à 7,0 millions de GBP, contre une perte retraitée de 7,8 millions de GBP un an plus tôt.

Les recettes ont augmenté de 68 %, passant de 130,1 millions de GBP à 218,3 millions de GBP, tandis que les dépenses d'exploitation ont diminué de 51 %, passant de 140,0 millions de GBP à 211,5 millions de GBP. Elle a également déclaré avoir bénéficié de la reprise des charges de dépréciation historiques liées à la valeur comptable de sa participation dans SIS, passant d'une perte de 1,6 million GBP à 23,4 millions GBP.

Elle a également déclaré un dividende total de 3,3p aux actionnaires, en hausse par rapport à zéro un an plus tôt et reflétant sa performance commerciale positive.

Catalyst Media a déclaré avoir été informé par SIS qu'il s'attend à clôturer son exercice financier se terminant en mars avec un chiffre d'affaires en hausse par rapport à l'année précédente.

"SIS a bien commencé son nouvel exercice financier, et la direction continue de rechercher et de remporter de nouvelles opportunités commerciales, tant en termes d'acquisition de contenu, en décrochant récemment de nouveaux droits pour les courses hippiques sud-africaines, que de nouveaux clients, les derniers accords annoncés étant Spreadex au Royaume-Uni et Estelarbet en Amérique du Sud", a déclaré le président Michael Rosenberg.

"SIS a également récemment lancé la première de ses offres esports dans le New Jersey avec bet365 comme premier client, ce qui marque une autre étape importante dans la poursuite de la diversification géographique de l'entreprise."

