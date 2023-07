Catalyst Metals Limited est une société australienne d'exploitation et de développement de gisements d'or. La société possède et exploite la mine d'or Henty en Tasmanie, contrôle plus de 75 kilomètres de longueur immédiatement au nord du gisement d'or de Bendigo et possède également la ceinture aurifère Marymia de 40 km de long, située en Australie occidentale. Ses concessions sont situées le long de la faille de Whitelaw, longue de 100 km, dans la ceinture aurifère de Whitelaw. Ses projets comprennent le projet aurifère Four Eagles, le projet aurifère Tandarra, le projet Raydarra, le projet Macorna Bore, le projet Sebastian et d'autres projets d'exploration. Le projet Four Eagles Gold est situé le long du corridor aurifère de Whitelaw, à environ 70 km au nord du champ aurifère historique de Bendigo. La société possède également les opérations Plutonic Gold, situées dans le centre de l'Australie occidentale. Les opérations Plutonic Gold comprennent la mine d'or souterraine et l'usine centrale de Plutonic, de nombreux projets de mines à ciel ouvert et une participation dans la coentreprise Bryah Basin.

Secteur Or