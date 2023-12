Catalyst Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique au stade commercial. La société se concentre sur l'obtention de licences, le développement et la commercialisation de nouveaux médicaments pour les patients atteints de maladies rares. En mettant l'accent sur les patients, la société est engagée dans le développement d'un solide pipeline de médicaments de pointe pour les maladies rares. La demande de nouveau médicament de la société pour FIRDAPSE (amifampridine) en comprimés de 10 milligrammes (mg) pour le traitement des adultes atteints du syndrome myasthénique de Lambert-Eaton (LEMS). Le FIRDAPSE de la société est commercialisé aux États-Unis pour le traitement des adultes atteints du syndrome myasthénique de Lambert-Eaton. La société propose également FYCOMPA (perampanel) CIII, un médicament délivré sur ordonnance et autorisé chez les personnes épileptiques âgées de quatre ans et plus, seul ou avec d'autres médicaments, pour traiter les crises partielles avec ou sans crises secondairement généralisées, et avec d'autres médicaments pour traiter les crises tonico-cloniques généralisées primaires chez les personnes épileptiques âgées de 12 ans et plus.

Secteur Produits pharmaceutiques