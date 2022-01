Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 17 janvier 2022

© AOF 2022

ADPLe groupe aéroportuaire publiera (après Bourse) son trafic de décembre.Catana GroupLe spécialiste des navires de plaisance publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.RenaultLe constructeur automobile publiera ses ventes mondiales pour 2021.Aucune publication d'entreprise n'est attendue.ArganLe spécialiste des plateformes logistiques publiera ses résultats annuels.VirbacLe spécialiste de la santé animale publiera son chiffre d'affaires annuel.AlstomLe spécialiste du ferroviaire publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.BoironLe spécialiste des préparations homéopathiques publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.CISLe spécialiste des bases-vie en milieux hostiles publiera son chiffre d'affaires annuel.Compagnie des AlpesL'exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.GetlinkLe concessionnaire du Tunnel sous la Manche publiera son chiffre d'affaires annuel.Pierre et Vacancesle spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.VétoquinolLe spécialiste de la santé animale publiera son chiffre d'affaires annuel.PoujoulatLe spécialiste des cheminées publiera ses résultats semestriels.