CATANA GROUP :Activité en croissance de 46%-Résultat opérationnel : +70%-Trésorerie nette multipliée par 2,4 à 42,8 M-Portefeuille de commandes de plus de 500 M et confirmation d'une croissance rentable à deux chiffres sur les 2 prochains

RESULTATS 2019/2020

EXERCICE 2021/2022

Activité en croissance de 46%

R ésultat opérationnel : +70%

Trésorerie nette m ultipliée par 2 , 4 à 42 , 8 M€

Portefeuille de commandes de plu s de 500 M€ et c o nfirmation d’une c roissance rentable à deux chiffres sur les 2 prochains exercices

Proposition d’un dividende à 0,15 cts (+15%)





- 0.3 Résultat Opérationnel Courant + 23.5 + 14 Autres charges et produits opérationnels + 0.3 Résultat Opérationnel + 23.8 + 14 Résultat financier - 0.4 - 0.1 Charge ou produit d’impôt -6.1 + 0.7 Résultat Net de l’ensemble consolidé + 17.3 + 14.6 Résultat Net part du Groupe + 15.9 + 14.1 Capacité d’autofinancement + 25.7 + 16.8 Investissements - 5.5 5.9 Cash net (+) + 42.8 + 18.1 Dont trésorerie disponible + 67.2 + 45.5 Dont dettes financières - 24.4 - 27.4 Capitaux propres part du groupe 59.2 50.3

Dans un environnement complexe et imprévisible depuis plus de deux ans, CATANA GROUP poursuit sa percée. L’effet volume généré par la forte croissance de l’activité compense largement les conséquences de la désorganisation industrielle liée aux pénuries. Dans ce cadre, le Groupe voit ses marges d’exploitation progresser avec une hausse de 70% de son résultat opérationnel qui représente désormais 16% de son activité. La trésorerie nette est multipliée par 2,4, traduisant un nouveau renforcement de sa structure financière. La visibilité reste excellente et traduit le maintien d’une croissance soutenue pour les exercices à venir.

Nouvelle progression significative du Résultat Opérationnel malgré les perturbations industrielles

Opérant depuis plus de deux ans dans un contexte peu prévisible (COVID 19 et ses confinements, pénuries mondiales de composants, hyperinflation, guerre en Ukraine), CATANA GROUP poursuit son trend de forte croissance, récoltant ainsi les fruits de sa stratégie de développement de gammes innovantes.

Cette stratégie trouve depuis plusieurs années sa consécration avec le succès de la gamme BALI, innovante et fortement démarquée de la concurrence. Fort de cette audace, CATANA GROUP a changé de dimension en 8 années, passant d’une position d’acteur confidentiel du marché à une position solide dans le trio de tête du marché mondial des constructeurs de catamarans.

Comme annoncé, fort d’un carnet de commandes qui n’a cessé de s’embellir depuis 18 mois, l’exercice 2021/2022 marque une page importante dans l’histoire du Groupe avec une croissance de 46% de son activité.

Confronté à des désorganisations majeures, consécutives à des pénuries importantes de pièces et de main d’œuvre, le Groupe a été fortement contrarié dans sa capacité à livrer tous les bateaux vendus sur l’exercice, générant quelques décalages de livraisons sur l’exercice prochain. Aucune annulation n’a cependant été observée.

Dans ce contexte difficile, générant également une très nette perte de productivité, le Groupe parvient tout de même à franchir un nouveau palier de rentabilité d’exploitation. En croissance de de 70%, le Résultat Opérationnel représente désormais 16% du chiffre d’affaires contre 13,75% au cours de l’exercice dernier. Il s’établit à 23,8 M€.

Le profil de résultat net est profondément modifié cette année puisqu’il intègre désormais une pleine charge d’impôt sur les sociétés alors que les exercices précédents avaient bénéficié des déficits reportables et des produits d’impôts induits. Le poste « impôts » représente pour cet exercice une charge pour 6,3 M€ contre un produit de 0,7 M€ en n-1.

Dans ce cadre, le résultat net de l’ensemble consolidé ressort à 17,3 M€ et représente 11,67 % du chiffre d’affaires. Le résultat net part du Groupe est positif de 15,9 M€ soit près de 11% du chiffre d’affaires.

Fort de ces bonnes performances, le Groupe proposera à l’Assemblée Générale du 23 février 2023 le versement d’un dividende de 0,15 € par action (soit une hausse de 15% vs 2021).

Renforcement conséquent de la structure financière

CATANA GROUP enregistre une nouvelle fois une hausse importante de sa trésorerie.

Avec ce nouvel exercice rentable, la capacité d’autofinancement de l’entreprise est positive de 25,7 M€, en hausse de 53% par rapport à l’exercice dernier.

Nettement impactée par l’augmentation des acomptes liés à l’accroissement du carnet de commandes, la variation du besoin en fonds de roulement génère un flux favorable pour l’entreprise de 11,8 M€.

Avec ce double renforcement (capacité d’autofinancement + variation du BFR), le flux de trésorerie lié à l’activité est doublé et ressort ainsi positif de 37,5 M€, contre un flux positif de 18,6 M€ en 2020/2021.

Principalement composé de développement de nouveaux modèles, le flux de trésorerie lié aux investissements constitue un débours de 5,5 M€ contre 5,8 M€ pour l’exercice 2020/2021.

Le flux net de trésorerie lié aux opérations de financement représente un débours de 10,4 M€ après 4 M€ de distribution de dividendes, 3,1 M€ de rachat d’actions propres, et un débours net de 3,3 M€ entre les mises en place de nouveaux emprunts et les remboursements effectués.

Ainsi, fortement impactée par les performances d’exploitation, la variation annuelle de trésorerie de CATANA GROUP ressort positive de 21,6 M€, soit un doublement par rapport à l’exercice dernier, ce qui porte la trésorerie du Groupe à 6 7 M€.

La trésorerie nette de l’entreprise est donc multipliée par 2,4 et s’élève désormais 42,8 M€ (67,2 M€ de trésorerie face à 24,4 M€ de dettes financières) contre 18,1 M€ en 2020-2021.

Enfin, le Groupe renforce de manière importante ses fonds propres qui ressortent à 63,2 M€ pour l’ensemble consolidé et 59,1 M€ pour la « part du groupe » sur un total bilan de 176 M€.

Maintien d’une visibilité forte

Avec d’ores et déjà un portefeuille de commandes de plus de 500 M€, les perspectives de croissance rentable à deux chiffres sont confirmées pour les deux prochains exercices, la grande majorité des hausses de matières premières rentrant dans la fabrication de nos productions ayant pu être répercutée sur le prix de vente de nos catamarans.

Depuis de longues années, le Groupe a toujours été au rendez-vous de la trajectoire annoncée, renforçant ses fondamentaux à chaque exercice.

A ce stade, le Groupe confirme qu’il n’a noté aucun ralentissement des ventes au cours des derniers mois en dépit du contexte. Comme annoncé en octobre, CATANA GROUP dispose d’une grande visibilité de carnet de commandes, et qui s’est depuis apprécié au cours des dernières semaines, en inscrivant désormais des bateaux sur 2024/2025.

N’étant qu’en début d’exercice, le Groupe préfère rester à l’écart d’une prévision chiffrée sur l’exercice en cours mais peut d’ores et déjà tabler sur le maintien d’une croissance rentable à deux chiffres sur les deux prochains exercices.

A l’issue de cet exercice, Olivier PONCIN, Président Directeur Général & Aurélien PONCIN, Directeur Général Délégué de CATANA GROUP déclarent :

« Avec des événements contrastés avec d’un côté le succès de notre stratégie matérialisé par la croissance historique de notre activité, et de l’autre côté un contexte industriel dégradé par les pénuries de pièces et de main d’œuvre, toute l’équipe de CATANA GROUP peut être fière d’afficher un tel niveau de performance financière sur cet exercice 2021/2022. Renforcés sur notre marché et disposant d’atouts financiers solides, notre Groupe est prêt à relever de nouveaux défis et poursuivre son élan de conquête. Bien que toujours très attentifs à nos coûts de production, nous avons été soucieux d’accompagner notre personnel dans ces moments difficiles d’inflation en augmentant rapidement nos salaires et en actionnant différents leviers de redistribution de la richesse créée. Par ailleurs, comme cela avait été amorcé l’année dernière, nous souhaitons également exprimer notre reconnaissance envers nos fidèles actionnaires, ce qui nous conduira à proposer à la prochaine assemblée générale, le versement d’un dividende de 4,6 M€ soit 0,15 € par action, en hausse de 15% par rapport à n-1. »

