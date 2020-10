Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon, le 14 octobre 2020 à 18h

CATANA GROUP

Face à la crise, un chiffre d’affaires 2020 solide :

82 M€

Croissance des ventes de bateaux neufs de près de 11%

En milliers d’euros 2019 / 2020 2018 / 2019 Bateaux







Brokerage et divers

Ventes reprises d’occasion

Ventes de bateaux neufs 39 905







1 964

50

37 891 30 189







1 648

335

28 206



Services



1 810



2 615 CA 6 MOIS 41 715 32 804 Bateaux







Brokerage et divers

Ventes reprises d’occasion

Ventes de bateaux neufs 3 875







1 001

0

2 874 16 846







516

477

15 853



Services



1 026



1 442 CA T3 4 901 18 288





Bateaux







Brokerage et divers

Ventes reprises d’occasion

Ventes de bateaux neufs 33 994







257

226

33 511 25 074







495

1 596

22 983



Services



1 313



1 253 CA T4 35 307 26 327 Bateaux







Brokerage et divers

Ventes reprises d’occasion

Ventes de bateaux neufs 77 774







3 222

276

74 276 72 109







2 659

2 408

67 042



Services



4 149



5 310 CA ANNUEL 81 923 77 419





Dans un exercice violemment impacté par les conséquences de la crise sanitaire COVID-19, avec notamment un troisième trimestre quasiment sans chiffre d’affaires, CATANA GROUP parvient finalement à afficher un exercice en croissance grâce aux fabrications et aux livraisons importantes des trois autres trimestres.

Dans un marché des catamarans de croisière toujours bien orienté, CATANA GROUP était destiné une nouvelle fois à un exercice en très forte croissance grâce au dynamisme de ses gammes CATANA et BALI, et à la force de ses innovations. Le chiffre d’affaires du 1er semestre confirmait d’ailleurs cette tendance avec une progression de 34% des ventes de bateaux neufs.

L’arrivée soudaine de la crise sanitaire COVID-19 et les mesures de confinement qui s’en sont suivies ont fortement frappé toute la chaine économique.

CATANA GROUP n’a pas échappé à cette situation. Après la fermeture de ses trois usines de fabrication françaises et tunisienne, le Groupe n’a pu procéder aux livraisons prévues en raison des nombreuses restrictions dans les zones de navigation ainsi que dans le trafic aérien. Cette situation a ainsi conduit CATANA GROUP à ne presque rien produire ni facturer au troisième trimestre (CA inférieur à 5 M€).

Début mai, le Groupe a pu finalement reprendre ses fabrications de bateaux neufs en France, puis plus tard dans son usine tunisienne. Les livraisons, quant à elles, n’ont pu reprendre normalement que courant juin, suite aux levées des principales restrictions portuaires et aériennes.

Disposant d’un carnet de commandes encore très solide après cette période de fermetures industrielles et de confinement, et grâce à la forte mobilisation de toutes les équipes du Groupe, CATANA GROUP renoue avec une très forte activité sur ce dernier trimestre (+34% par rapport à n-1) et parvient ainsi à afficher une croissance de ses ventes annuelles de bateaux neufs de près de 11%.

Cette bonne dynamique résulte une nouvelle fois de la stratégie d’innovation, avec le lancement de nouveaux modèles (CATSPACE & BALI 4.8) qui ont contribué à l’activité 2019/2020 en dépit du fait qu’ils n’ont quasiment pas pu être encore présentés au marché.

Même ralentie, la stratégie initiée il y a 6 ans avec le lancement de sa nouvelle gamme BALI poursuit sa marche en avant comme en témoigne le tableau ci-après :

Evolution des ventes de bateaux neufs depuis le développement de la gamme BALI

2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 CA bateaux neufs 74 M€ 67 M€ 40 M€ 30 M€ 21 M€ 14 M€ CA Groupe 82 M€ 77 M€ 54 M€ 43 M€ 34 M€ 37 M€ % Neufs/CA Groupe 90% 87% 74% 71% 62% 38%

Par ailleurs, dans une année très difficile, les activités de la filiale PORT PIN ROLLAND (manutention, entretien, réparation et construction de plateformes destinées aux professionnels du « day charter ») restent dynamiques avec un niveau d’activité supérieur à 4 M€ pour ce pôle SERVICES.

Ce second semestre, marqué par la COVID-19, aura bien évidemment pesé sur les capacités d’absorption des frais fixes du Groupe, en particulier en Tunisie où les mesures de chômage partiel n’existent pas et où des choix sociaux (maintien de salaires) ont été faits. De plus, les reprises d’activités se sont déroulées dans un contexte extrêmement contraint et pénalisant sur le plan des organisations industrielles, de ce fait moins productives. Le Groupe conservera néanmoins une rentabilité significative.

Au-delà d’un attentisme prévisible, le Groupe est solide et prêt

Dans un marché dans lequel le secteur de la location reste important, la prudence doit rester de mise pour le nouvel exercice 2020/2021.

Si un sursaut d’activité a pu être ressenti en juillet et août par bon nombre de loueurs, cette situation n’efface pas pour autant leurs difficultés au printemps dernier, difficultés qui demeurent sur certaines destinations longs-courriers (Caraïbes, Asie, Océanie, notamment).

Dans ce contexte inédit, leur chaîne de financement s’est également tendue et les perspectives d’activité pour le printemps-été 2021 demeurent encore incertaines et incitent les loueurs à la prudence.

Enfin et bien que prévisible, l’annulation de la majeure partie des salons d’automne et probablement ceux d’hiver, ajoute à l’attentisme observé.

Cependant, CATANA GROUP n’en reste pas moins très actif commercialement avec l’organisation de nombreuses expositions privées en France à travers le reste du monde via son réseau d’agents.

Sur la lancée des derniers exercices et face aux défis imposés par cette crise sanitaire, le management du Groupe a choisi de maintenir sa politique de développement et d’innovation, notamment en matière environnementale, grâce à l’utilisation de filtres endotoxines issus de technologies médicales (évitant ainsi l’usage de bouteilles plastiques) ainsi qu’une bio génératrice unique au monde, traitant tous les effluents du bord et permettant de rejeter à la mer un liquide totalement neutre pour l’environnement. CATANA GROUP devient ainsi le 1er constructeur de bateaux de plaisance au monde à proposer des unités respectueuses de la flore.

Après les récents lancements du BALI CATSPACE et du BALI 4.8, le Groupe propose déjà le nouveau BALI 4.6. Il présentera début 2021 son nouveau BALI 4.2 ainsi que la version Motoryacht du BALI CATSPACE. Comme prévu dans sa feuille de route, le Groupe présentera fin 2021, un nouveau modèle de CATANA, performant et très innovant qui portera une nouvelle ambition forte pour cette marque prestigieuse, née il y a 37 ans.

A date, le Groupe dispose toujours d’un bon carnet de commandes qui garantit d’ores et déjà pour 2020/2021 près de 60 M€ d’activité dans les ventes de bateaux neufs.

Dans un exercice 2020/2021 complexe, CATANA GROUP peut néanmoins s’adosser à sa forte capacité à développer, innover et s’adapter à cette situation grâce une bonne adéquation entre son niveau d’activité et ses coûts de fonctionnement. La solidité de sa structure financière, nettement renforcée ces derniers mois, contribue aussi à la sérénité du Groupe.

