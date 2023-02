CATANA GROUP : Prise de participation majoritaire chez COMPOSITE SOLUTIONS Première étape de la construction du nouveau pôle motonautique du Groupe au Portugal

Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon, le 20 février 2023 à 18h

Prise de participation majoritaire chez COMPOSITE SOLUTIONS

Première étape de la construction du nouveau pôle motonautique

du Groupe au Portugal

Après 8 années de croissance ininterrompue du pôle « catamarans à voile », qui ont propulsé le Groupe dans le trio de tête mondial des multicoques, CATANA GROUP ouvre une nouvelle page de son histoire avec la création d’un pôle motonautique au Portugal. La prise de participation majoritaire dans la société COMPOSITE SOLUTIONS marque une première étape importante dans la constitution de ce nouveau relais de croissance du groupe.

Depuis son recentrage total sur le marché des multicoques en 2014, CATANA GROUP n’a cessé de voir son activité croître, grâce au succès du concept innovant et disruptif de catamarans « BALI » qui lui a permis d’attaquer avec succès le segment le plus important du marché des multicoques à voile.

Passant ainsi de 36 M€ à 148 M€ de chiffre d’affaires en l’espace de 8 exercices seulement, et disposant au travers de son carnet de commandes d’une croissance embarquée encore importante pour les deux années à venir, le Groupe s’est donc solidement installé dans la hiérarchie mondiale du marché des multicoques.

Une acquisition stratégique pour développer le pôle motonautique du groupe

Désireux de pérenniser cette dynamique vertueuse tout en restant concentré sur sa stratégie de « pure player » des multicoques, le Groupe n’a pas caché son ambition de développement sur le segment motonautique, dans un marché où il se vend 9 fois plus de bateaux à moteurs que de voiliers.

Avec la prise de participation majoritaire dans la société portugaise COMPOSITE SOLUTIONS, CATANA GROUP confirme tout d’abord sa volonté stratégique d’implanter au Portugal ce nouveau pôle d’activité motonautique, pays qui jouit d’un savoir-faire industriel majeur.

Fondée en 2014, COMPOSITE SOLUTIONS est une société familiale qui dispose d’un savoir-faire conséquent dans le domaine du composite et qui a su aussi placer l’innovation et l’écoresponsabilité au cœur de sa stratégie. Dans ce cadre, elle conçoit et produit des équipements nautiques sur mesure, essentiellement en composite, pour différents compartiments nautiques (entités portuaires, marinas, parcs éoliens offshore, instituts de recherche des universités, etc…). Son activité sera désormais majoritairement orientée vers les besoins du Groupe pour le pôle motonautique mais aussi en soutien de la stratégie d’innovation de CATANA GROUP.

Disposant d’une équipe de plus de 50 personnes et d’une infrastructure immobilière de plus de 6 000 m², COMPOSITE SOLUTIONS devient ainsi le partenaire technique idéal pour la naissance de ce nouveau pôle motonautique et notamment la première phase de développement des moules, outillages et prototypes de la nouvelle gamme. Ce travail a déjà commencé depuis plusieurs mois en collaboration étroite avec les équipes de développement de CATANA GROUP et les architectes de la future marque motonautique du Groupe.

La seconde étape de ce projet sera la construction d’une nouvelle usine qui accueillera ainsi toutes les productions de bateaux à moteur du Groupe. Ainsi, Catana a d’ores et déjà pris des dispositions avec les autorités locales afin de disposer de parcelles suffisantes en bordure de plan d’eau pour répondre à ses ambitions dans les prochaines années.

Le Groupe dévoilera dans les prochains mois les contours plus précis de ce nouveau projet (calendrier, marque, modèles et investissements).

Modalités financières de la prise de participation

Moyennant un investissement de 2 M€, CATANA GROUP, au travers sa filiale CHANTIER CATANA, prend ainsi une participation de 50.01% de la société COMPOSITE SOLUTIONS, valorisée 4 M€.

Dans le même temps, le Groupe familial FINANCIERE PONCIN, au travers sa filiale AP YACHT CONCEPTION, prendra également une participation de 39.99% pour 1.6 M€.

C’est donc le contrôle de 90% de COMPOSITE SOLUTIONS qui sera assuré par le Groupe français, les fondateurs de la société conservant par ailleurs 10% du capital.

Disposant aujourd’hui d’un capital de 260 K€, le tour de table s’est d’ores et déjà entendu pour porter le capital de cette société à 5 M€ d’ici l’été prochain. Ces apports en capital seront exécutés au prorata de leur participation soit :

2.37 M€ pour CATANA GROUP (par la filiale CHANTIER CATANA)

1.90 M€ pour le Groupe FINANCIERE PONCIN (par sa filiale AP YACHT CONCEPTION)

0.47 M€ par les fondateurs de COMPOSITE SOLUTIONS





