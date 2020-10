CATANA GROUP : activité annuelle en progression malgré la crise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Catana group a réalisé au quatrième trimestre de son exercice 2019/2020 un chiffre d'affaires de 35,307 millions d'euros, en hausse de 34% après la chute de 73% enregistrée au troisième trimestre. Dans un exercice violemment touché par les conséquences de la crise sanitaire, le fabricant de catamarans parvient finalement à afficher un exercice en croissance grâce aux fabrications et aux livraisons importantes des trois autres trimestres. Son chiffre d'affaires annuel a atteint en effet 81,923 millions, en hausse de 5,8%.Dans un marché dans lequel le secteur de la location reste important, la prudence doit rester de mise pour le nouvel exercice 2020/2021, indique le groupe.Si un sursaut d'activité a pu être ressenti en juillet et août par bon nombre de loueurs, cette situation n'efface pas pour autant leurs difficultés au printemps dernier, difficultés qui demeurent sur certaines destinations longs-courriers (Caraïbes, Asie, Océanie, notamment).Dans ce contexte inédit, leur chaîne de financement s'est également tendue et les perspectives d'activité pour le printemps-été 2021 demeurent encore incertaines et incitent les loueurs à la prudence.Enfin, et bien que prévisible, l'annulation de la majeure partie des salons d'automne et probablement ceux d'hiver, ajoute à l'attentisme observé.Cependant, Catana n'en reste pas moins très actif commercialement avec l'organisation de nombreuses expositions privées en France à travers le reste du monde via son réseau d'agents.A date, le groupe dispose toujours d'un bon carnet de commandes qui garantit d'ores et déjà pour 2020/2021 près de 60 millions d'euros d'activité dans les ventes de bateaux neufs.