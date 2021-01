Catana a fait le point jeudi soir sur son activité du premier trimestre 2020-2021 (septembre à novembre). Ainsi, le spécialiste des navires de plaisance a réalisé un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros sur la période, en hausse de 9,53% sur un an. Une nouvelle fois sur ce premier trimestre, les ventes de bateaux neufs demeurent l’activité centrale du groupe et représentent 92 % de l’activité.



Dans un contexte qui reste marqué par la pandémie de Covid-19 (annulation de la quasi-totalité des salons nautiques d'automne et d'hiver), Catana explique profiter de la dynamique entourant son concept " Bali ".



Pour l'exercice en cours, après seulement quatre mois, Catana dispose d'un carnet de commandes de bateaux neufs à hauteur de 76 millions d'euros, un montant supérieur à la facturation de l'exercice 2019-2020 (74 millions d'euros).



De ce fait, le groupe a confirmé sa prévision de croissance de 15% pour cet exercice 2020-2021.