CATANA : Haut mon bateau

L'action Catana bondit de 6,57% à 4,38 euros, évoluant à proximité de ses plus hauts historiques de janvier 2020. Trois semaines après les bons résultats de Beneteau, les résultats semestriels du spécialiste des navires de plaisance ont confirmé que le secteur du nautisme bénéficiait d'un courant favorable.



Sur la période allant de septembre à février de son exercice 2020-2021, Catana a dégagé un résultat net (part du groupe) de 4,7 millions d'euros (contre 2 millions d'euros un an plus tôt), ainsi qu'un résultat opérationnel courant de 5,8 millions d'euros (contre 2,9 millions d'euros un an plus tôt). Il affiche ainsi une marge opérationnelle courante de 12%, contre 7% un an plus tôt.



La nette amélioration de ses résultats trouve son origine dans le dynamisme de son activité. Le chiffre d'affaires (déjà publié) s'établit à 48,5 millions d'euros, soit une hausse de 16% sur un an.



" Outre l'apport de marge généré par cette croissance, le groupe a également enregistré de gros gains de productivité sur ce premier semestre, fruit des plans d'actions initiés ces derniers mois, aussi bien dans les organisations de production des trois usines que dans une conception des nouveaux modèles encore plus matures sur le plan industriel ", a expliqué Catana.



Cette meilleure productivité justifie la stabilité des charges de personnel malgré la croissance de l'activité ainsi qu'une grosse partie de la baisse de 1,5 million d'euros des charges externes.



Sur un seul semestre, la rentabilité du groupe est quasiment équivalente à celle de l'ensemble de l'exercice 2019-2020.



Du côté des perspectives, Catana pense que son chiffre d'affaires global devrait dépasser 15% de croissance sur l'ensemble de son exercice en cours.